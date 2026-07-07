Tin vui cho người đợi mua iPhone 18 Pro Max

Một nâng cấp đáng chờ đợi được cho là sẽ có trên dòng iPhone 18 Pro, đặc biệt là phiên bản Pro Max.

Chỉ còn khoảng hai tháng trước thời điểm Apple dự kiến ra mắt thế hệ iPhone mới, một số dữ liệu từ hồ sơ chứng nhận tại Trung Quốc đã hé lộ thông tin đáng chú ý về dung lượng pin của dòng iPhone 18 Pro.

Trong đó, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có mức tăng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, hứa hẹn cải thiện thời lượng sử dụng.

Thông tin được phát hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận C3 (China Compulsory Certificate) của Trung Quốc. Theo hồ sơ này, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu viên pin dung lượng 4.056 mAh tại thị trường Trung Quốc và 4.288 mAh tại Mỹ. So với iPhone 17 Pro, mức tăng tương ứng khoảng 1,7% và 0,8%.

Một nâng cấp đáng chờ đợi được cho là sẽ có trên dòng iPhone 18 Pro, đặc biệt là phiên bản Pro Max. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý hơn là iPhone 18 Pro Max. Dữ liệu cho thấy phiên bản bán tại Trung Quốc có dung lượng pin 5.391 mAh, trong khi bản dành cho thị trường Mỹ đạt 5.567 mAh. Con số này cao hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max, vốn chỉ sở hữu pin 4.823 mAh tại Trung Quốc và 5.088 mAh tại Mỹ.

Thông tin trên được chia sẻ bởi tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo. Dù hồ sơ chứng nhận không nêu trực tiếp tên sản phẩm, các mã pin đều thuộc Huizhou Desay Battery, một trong những nhà cung cấp pin lâu năm của Apple.

Theo MacRumors, sự khác biệt về dung lượng pin giữa các thị trường có thể xuất phát từ thiết kế phần cứng. Kể từ dòng iPhone 14, Apple đã loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý trên các mẫu máy bán tại Mỹ để chuyển sang eSIM. Không gian được giải phóng có thể giúp hãng bố trí viên pin lớn hơn so với các phiên bản vẫn sử dụng khay SIM vật lý.

Hồ sơ chứng nhận cũng tiết lộ các mã pin S2232 và S2233 nhiều khả năng sẽ được sử dụng trên iPhone 18 Pro, trong khi S2235 và S2236 dành cho iPhone 18 Pro Max. Các mẫu pin này có mức năng lượng định mức 21,751 Wh và điện áp sạc giới hạn 4,520 V. Chứng nhận có hiệu lực đến tháng 5 hoặc tháng 6/2031.

Đây không phải lần đầu Digital Chat Station đề cập đến việc Apple nâng cấp dung lượng pin trên thế hệ iPhone mới. Từ đầu tháng 6, leaker này từng cho biết iPhone 18 Pro sẽ được trang bị pin 4.056 mAh tại Trung Quốc và 4.288 mAh tại Mỹ. Khi đó, nguồn tin cũng tiết lộ iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Trung Quốc sẽ có viên pin "trên 5.000 mAh".

Nếu con số 5.391 mAh trong hồ sơ chứng nhận là chính xác, kết hợp với chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ mang đến thời lượng sử dụng vượt trội hơn thế hệ hiện tại. Đây cũng là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của dòng Pro năm nay, trong bối cảnh thiết kế tổng thể được cho là không thay đổi nhiều.

Về giá bán, nhiều nguồn tin cho rằng dòng iPhone 18 Pro có thể đắt hơn thế hệ hiện tại do chi phí linh kiện, đặc biệt là chip nhớ, tăng cao. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa xác nhận mức giá chính thức và nhiều khả năng sẽ công bố cùng sản phẩm tại sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 9.

Tham khảo 9to5Mac