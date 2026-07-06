Hai chiếc iPhone cũ đáng mua hiện nay

Hai mẫu iPhone này được đánh giá là hai lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 15 triệu đồng.

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, một số mẫu iPhone từng thuộc phân khúc cao cấp đang bước vào giai đoạn có giá dễ tiếp cận nhất. Điều này mở ra thêm lựa chọn cho người dùng muốn gia nhập hệ sinh thái Apple mà không cần chi quá nhiều tiền.

Theo khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 13 và iPhone 14 là hai mẫu máy đang thu hút nhiều sự quan tâm nhờ mức giá giảm sâu sau nhiều lần điều chỉnh. Hiện iPhone 13 phiên bản 128GB được bán với giá khoảng 11,99 triệu đồng, trong khi iPhone 14 cùng dung lượng có giá từ 13,99 triệu đồng.

iPhone 13 và iPhone 14 được đánh giá là hai lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 15 triệu đồng

So với thời điểm mở bán với mức giá gần 25 triệu đồng, cả hai thiết bị đã giảm từ 44% đến hơn 50%, đồng thời thiết lập mức giá thấp nhất kể từ khi được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, mức giá hấp dẫn đi kèm với thực tế nguồn cung ngày càng thu hẹp. Nhiều phiên bản của iPhone 13 và iPhone 14 đã hết hàng hoặc ngừng kinh doanh tại các đại lý lớn, khiến lựa chọn của người dùng không còn đa dạng như trước.

Ở chiều ngược lại, một số phiên bản dung lượng cao bất ngờ xuất hiện trở lại với số lượng hạn chế. Đơn cử, iPhone 14 Plus 512GB hiện được một số hệ thống bán lẻ mở bán với giá khoảng 20,19 triệu đồng, song lượng hàng được ghi nhận không nhiều.

Dù không còn là những mẫu iPhone mới nhất, iPhone 13 và iPhone 14 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện nay. Cả hai đều sở hữu màn hình OLED 6,1 inch cho chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản cao, tiếp tục là một trong những điểm mạnh của dòng iPhone.

Với người dùng muốn trải nghiệm iPhone với chi phí hợp lý, iPhone 13 và iPhone 14 vẫn là những lựa chọn đáng cân nhắc. (Ảnh minh hoạ)

Về thiết kế, iPhone 13 vẫn giữ kiểu dáng vuông vức với khung nhôm kết hợp mặt kính Ceramic Shield, đồng thời đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68. Trong khi đó, iPhone 14 kế thừa ngôn ngữ thiết kế quen thuộc nhưng được bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc mới, mang lại diện mạo trẻ trung hơn.

Sự khác biệt giữa hai mẫu máy chủ yếu nằm ở hiệu năng và camera. iPhone 14 tiếp tục sử dụng chip A15 Bionic nhưng được trang bị GPU 5 nhân, nhiều hơn một nhân so với iPhone 13. Nhờ đó, thiết bị cho khả năng xử lý đồ họa tốt hơn khi chơi game hoặc thực hiện các tác vụ nặng.

Ở mảng nhiếp ảnh, Apple cũng cải tiến thuật toán xử lý hình ảnh trên iPhone 14. Camera kép 12 MP được kết hợp với công nghệ Smart HDR 4, giúp tái tạo màu sắc chính xác hơn và cải thiện khả năng chụp trong những điều kiện ánh sáng phức tạp.

Với mức giá hiện tại, iPhone 13 và iPhone 14 tiếp tục là những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc dưới 15 triệu đồng dành cho người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone có hiệu năng ổn định, camera chất lượng và khả năng được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, người dùng có nhu cầu mua máy nên cân nhắc sớm. Khi nguồn hàng ngày càng khan hiếm và các đại lý dần xả hết lượng tồn kho, cơ hội sở hữu hai mẫu iPhone này với mức giá hiện nay có thể sẽ không còn kéo dài.