Thông tin đáng giá về iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là đang chuẩn bị nhiều thay đổi đáng chú ý cho iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi thời điểm ra mắt đã cận kề. Mẫu máy được kỳ vọng sẽ cải thiện thời lượng pin, tinh chỉnh thiết kế mặt trước và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh ở phiên bản tiêu chuẩn.

Theo The Elec, Apple sẽ trang bị cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tấm nền OLED thế hệ mới sử dụng công nghệ LTPO+. So với công nghệ LTPO hiện tại, LTPO+ được kỳ vọng cải thiện đáng kể hiệu quả tiêu thụ điện năng, qua đó kéo dài thời lượng pin của thiết bị.

(Ảnh minh hoạ)

Ngoài yếu tố tiết kiệm năng lượng, màn hình mới cũng được cho là có khả năng điều chỉnh độ sáng chính xác hơn, đặc biệt trong môi trường thiếu sáng, giúp tăng trải nghiệm sử dụng và giảm hiện tượng chói mắt khi dùng vào ban đêm.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Samsung Display và LG Display sẽ tiếp tục là hai đối tác chịu trách nhiệm sản xuất tấm nền OLED cho dòng iPhone 18 Pro.

Không chỉ nâng cấp màn hình, Apple cũng được cho là tiếp tục thu hẹp khu vực Dynamic Island trên thế hệ iPhone mới.

Theo MacRumors, Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. Đây là một phần trong lộ trình dài hạn của Apple nhằm tiến tới thiết kế màn hình tràn viền hoàn toàn.

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple đang từng bước đưa hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID và camera trước xuống dưới màn hình. Việc thu nhỏ Dynamic Island được xem là giai đoạn chuyển tiếp trước khi hãng loại bỏ hoàn toàn phần khuyết trên mặt trước của iPhone trong những năm tới.

Về giá bán, việc giá chip nhớ DRAM và NAND tăng mạnh do nhu cầu phục vụ các hệ thống AI, làm dấy lên dự đoán Apple sẽ phải tăng giá dòng iPhone cao cấp tiếp theo. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng iPhone 18 Pro có thể đắt hơn tới 200 USD so với thế hệ hiện tại.

Trong khi đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo lại dự đoán rằng Apple nhiều khả năng sẽ giữ nguyên giá khởi điểm 1.099 USD cho iPhone 18 Pro và 1.199 USD cho iPhone 18 Pro Max, đồng thời chỉ điều chỉnh giá ở các phiên bản dung lượng cao để bù chi phí linh kiện.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Apple sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất smartphone đang phải nâng giá bán vì áp lực chi phí.

Tham khảo MacRumors, 9to5Mac