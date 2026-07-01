Thông báo quan trọng đến người thường xuyên giao dịch chuyển khoản

Người thường xuyên nhận thanh toán bằng chuyển khoản cần nên lưu ý.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng ghi nhận một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các hộ kinh doanh sử dụng loa thông báo chuyển khoản.

Thay vì can thiệp vào tài khoản ngân hàng, các đối tượng lợi dụng lỗ hổng bảo mật của thiết bị để phát âm thanh giả mạo như "Đã nhận tiền", "Thanh toán thành công", khiến chủ cửa hàng hiểu nhầm giao dịch đã hoàn tất và giao hàng cho khách.

Người dân được khuyến cáo luôn kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng trước khi xác nhận giao dịch. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Theo thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, các đối tượng chủ yếu nhắm đến những thiết bị loa thông báo giao dịch kết nối qua Wi-Fi hoặc Bluetooth nhưng chưa được thiết lập bảo mật đầy đủ. Những thiết bị vẫn sử dụng mật khẩu mặc định hoặc dùng chung mạng Wi-Fi với khách hàng có nguy cơ cao bị truy cập trái phép và chiếm quyền điều khiển.

Về bản chất, đây là một hình thức tấn công vào các thiết bị IoT (Internet of Things). Kẻ gian có thể dò quét mạng nội bộ, khai thác mật khẩu mặc định hoặc lợi dụng kết nối Bluetooth không được kiểm soát để phát các thông báo giả mạo. Chỉ cần âm thanh quen thuộc vang lên, nhiều chủ cửa hàng có thể mất cảnh giác và giao hàng ngay mà chưa kiểm tra số tiền thực tế đã vào tài khoản.

Cơ quan chức năng nhận định, trong bối cảnh các thiết bị thanh toán điện tử ngày càng phổ biến, âm thanh từ loa thông báo không còn là căn cứ xác thực tuyệt đối. Công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, trong khi việc kiểm tra giao dịch vẫn cần được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng hoặc tài khoản nhận tiền.

Để phòng tránh rủi ro, các hộ kinh doanh được khuyến cáo không nên xác nhận giao dịch chỉ dựa vào âm thanh phát ra từ loa. Trước khi giao hàng, cần kiểm tra số dư hoặc lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng để bảo đảm tiền đã được ghi có.

Bên cạnh đó, người dùng nên thay đổi ngay mật khẩu mặc định của loa thông báo chuyển khoản và bộ phát Wi-Fi, sử dụng mật khẩu mạnh, không chia sẻ cho người không liên quan. Đồng thời, hạn chế để khách hàng kết nối vào cùng mạng Wi-Fi với các thiết bị thanh toán và thường xuyên cập nhật phần mềm, firmware theo khuyến nghị của nhà sản xuất nhằm vá các lỗ hổng bảo mật.

Theo cơ quan chức năng, chỉ một phút chủ quan cũng có thể khiến chủ cửa hàng chịu thiệt hại về tài sản. Việc chủ động tăng cường bảo mật cho các thiết bị thanh toán và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mới sẽ góp phần hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau