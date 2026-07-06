Tính năng quan trọng trên VNeID, người dân cả nước cần biết

Việc khai thác đầy đủ các tiện ích trên VNeID giúp tiết kiệm thời gian, người dân có thể thực hiện thủ tục ngay trên ứng dụng.

Không chỉ là ứng dụng định danh điện tử, VNeID đang từng bước trở thành "cổng dịch vụ số" giúp người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay trên điện thoại, từ tích hợp giấy tờ cá nhân, nộp hồ sơ trực tuyến đến khai báo lưu trú.

Việc số hóa thủ tục này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, tạo thuận lợi cho cả người dân và cơ quan chức năng.

Trong số các tiện ích được nhiều người sử dụng, thông báo lưu trú là một tính năng giúp người dân hoàn thành nghĩa vụ khai báo với cơ quan công an mà không cần trực tiếp đến trụ sở. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, thông tin lưu trú sẽ được gửi đến cơ quan đăng ký cư trú theo quy định, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.

Theo quy định, khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người đến lưu trú phải trực tiếp thực hiện việc thông báo.

Hướng dẫn thông báo lưu trú trên VNeID

Hiện nay, ngoài hình thức khai báo trực tiếp tại công an cấp xã, người dân có thể thực hiện thủ tục này ngay trên ứng dụng VNeID. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

Người dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2. Đây là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, trong đó có thủ tục thông báo lưu trú.

Bước 2: Chọn dịch vụ thông báo lưu trú

Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục "Thủ tục hành chính", sau đó nhấn "Thông báo lưu trú" để bắt đầu tạo hồ sơ mới.

Bước 3: Khai báo thông tin lưu trú

Người dùng chọn "Tạo mới yêu cầu", sau đó điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống, bao gồm địa chỉ nơi lưu trú, loại hình lưu trú và các thông tin liên quan.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ và gửi yêu cầu

Sau khi kiểm tra thông tin đã chính xác, chọn "Xác nhận", tiếp tục khai báo thông tin của người lưu trú như họ và tên, số định danh cá nhân, thời gian lưu trú cùng các nội dung theo yêu cầu. Cuối cùng, nhấn "Lưu" và "Gửi yêu cầu" để hoàn tất thủ tục.

Những mốc thời gian cần lưu ý

Việc thông báo lưu trú phải được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú.

Đối với trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ, việc thông báo phải được hoàn thành trước 8 giờ sáng của ngày hôm sau.

Nếu người đến lưu trú là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu hoặc anh, chị, em ruột và thường xuyên lưu trú nhiều lần tại cùng một địa điểm, người có trách nhiệm chỉ cần thực hiện thông báo lưu trú một lần.

Ngay sau khi người dân gửi thành công thông báo trên VNeID, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và xử lý ngay theo quy định.

Đáng chú ý, thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID hoàn toàn miễn phí, người dân không phải nộp bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào khi thực hiện.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Trang Thông tin điện tử xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai