Người dân tuyệt đối không gửi những hình ảnh sau qua Zalo, Messenger

Việc chia sẻ một số loại hình ảnh trên Zalo, Messenger là hành vi người dùng cần đặc biệt lưu ý.

Sự phổ biến của các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Facebook Messenger,... giúp việc trao đổi thông tin trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo không ít người vẫn chủ quan cho rằng các cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm kín trên mạng là an toàn tuyệt đối.

Theo cơ quan chức năng, việc gửi, chia sẻ hoặc chuyển tiếp hình ảnh, video nhạy cảm qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng và có thể dẫn đến xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả hoặc đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Việc phát tán hình ảnh, video nhạy cảm trên các nền tảng trực tuyến không chỉ có thể bị xử phạt hành chính mà còn có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp nghiêm trọng. (Ảnh minh hoạ)

Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và danh dự, nhân phẩm của mỗi công dân. Việc phát tán hình ảnh, video có nội dung "người lớn" hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác có thể bị xử lý nghiêm.

Theo Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, người có hành vi gửi hoặc phát tán hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm trên môi trường mạng có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến phạt tù nhiều năm, tùy tính chất và mức độ vi phạm.

Để hạn chế các rủi ro pháp lý cũng như bảo vệ quyền riêng tư, Công an phường Vị Khê khuyến cáo người dân không tự chụp, quay hoặc lưu trữ hình ảnh, video nhạy cảm của bản thân hay người khác trên điện thoại hoặc các dịch vụ lưu trữ trực tuyến, bởi các thiết bị và tài khoản có thể bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm nhập.

Bên cạnh đó, khi nhận được hình ảnh, đường link hoặc video có nội dung nhạy cảm, người dùng không nên mở xem, tải về hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ cá nhân hay nhóm trò chuyện nào.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân chủ động rời khỏi các hội nhóm có dấu hiệu chia sẻ nội dung nhạy cảm, đồng thời lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an nếu phát hiện hình ảnh, video riêng tư của mình hoặc người khác bị phát tán trái phép để được hỗ trợ xử lý theo quy định.

Theo lực lượng công an, chỉ một thao tác nhấn nút "Gửi" hoặc "Chia sẻ" trên các ứng dụng nhắn tin cũng có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, đồng thời gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm và quyền riêng tư của người khác.

Theo Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình