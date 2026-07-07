LG trình làng bộ ba laptop gram AI 2026 mới

LG Electronics vừa giới thiệu thế hệ laptop gram AI 2026 với ba dòng sản phẩm gồm LG gram Pro AI, LG gram AI và LG gram Book AI.

Theo LG, gram AI 2026 được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và sáng tạo trong bối cảnh các công cụ AI ngày càng phổ biến.

Hệ thống Dual AI kết hợp khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị với nền tảng Copilot+ PC, cho phép thực hiện các tác vụ như tìm kiếm, tóm tắt nội dung hay xử lý dữ liệu ngay cả khi không có kết nối Internet. Hãng cho biết việc xử lý cục bộ cũng góp phần tăng cường bảo mật khi dữ liệu không phải gửi lên máy chủ đám mây.

Thế hệ gram AI mới sử dụng hợp kim Aerominum thay cho vật liệu trước đây. LG cho biết chất liệu này giúp giảm khoảng 40 g trọng lượng, đồng thời cải thiện 135% khả năng chống trầy xước. Máy có độ mỏng từ 12,4 mm, trọng lượng khởi điểm 1.199 g và đạt tiêu chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD-810H.

Bên cạnh phần cứng, LG tiếp tục mở rộng hệ sinh thái kết nối với nền tảng LG gram Link. Tính năng này cho phép chia sẻ dữ liệu, đồng bộ tệp và mở rộng không gian hiển thị giữa các thiết bị chạy iOS, Android, Windows và webOS. Ứng dụng ThinQ cũng được tích hợp để hỗ trợ khóa thiết bị hoặc xóa dữ liệu từ xa khi cần.

Trong ba dòng sản phẩm mới, LG gram Pro AI hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp với yêu cầu cao về hiệu năng. Đây cũng là lần đầu tiên LG bổ sung tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen 7 thế hệ mới bên cạnh Intel Core Ultra 5. Máy được trang bị bộ xử lý AI (NPU) có hiệu năng lên tới 50 TOPS và RAM LPDDR5X tối đa 32 GB.

Ở phân khúc thiên về tính di động, LG gram AI vẫn duy trì lợi thế trọng lượng nhẹ. Phiên bản màn hình 14 inch chỉ nặng 1.120 g, sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 7, pin 72 Wh và tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân đội.

Trong khi đó, LG gram Book AI được định vị ở phân khúc phổ thông. Thiết bị sở hữu màn hình 15 inch, vi xử lý Intel Core Ultra 5, vỏ kim loại màu Titan Black và hai khe cắm SSD độc lập để mở rộng dung lượng lưu trữ. Dòng máy này cũng được tích hợp các tính năng AI, LG gram Link và ThinQ tương tự hai phiên bản cao cấp hơn.

LG cho biết giá bán của từng phiên bản sẽ được công bố theo từng cấu hình trong thời gian tới.