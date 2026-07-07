Săn sale 7/7: Đủ món nâng tầm phong độ nam giới, từ làm đến chơi, chăm sóc bản thân đều đang giảm giá

Từ sản phẩm máy cạo râu, sáp vuốt tóc cho đến lăn khử mùi, toàn là những món nam giới luôn cần có sẵn trong nhà. Nếu bạn tranh thủ “chốt đơn” trong dịp sale 7/7 này sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ.

Lễ hội mua sắm 7/7 đã chính thức bắt đầu, mang đến cơ hội vàng để phái mạnh làm mới bản thân và nâng cấp chất lượng sống. Thay vì phải chìm trong biển thông tin sale khổng lồ, bạn chỉ cần lướt qua danh sách đã được tuyển chọn kỹ lưỡng dưới đây. Từ những món đồ chăm sóc cá nhân thiết yếu giúp duy trì vẻ ngoài lịch lãm, cho đến các thiết bị công nghệ hỗ trợ công việc và thú vui thư giãn cuối ngày, tất cả đã sẵn sàng chờ bạn "chốt đơn".

Chốt đơn lăn khử mùi để tự tin sải bước

Một vẻ ngoài hoàn hảo luôn bắt đầu từ cảm giác sạch sẽ và tươi mát. Lăn khử mùi XMB Pro chính là giải pháp cứu cánh cho những ngày hè oi bức, giúp bạn duy trì vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng. Công thức đặc biệt vô hình, không để lại vệt ố vàng trên áo sơ mi kết hợp cùng hương thơm nam tính sẽ tiếp thêm cho bạn sự tự tin tuyệt đối, dù là đang thuyết trình căng thẳng trong phòng họp hay tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời.

Giá sale: 142.800 đồng Nơi mua: Shopee

Máy cạo râu đang sale giảm 100k

Việc quản lý quỹ thời gian eo hẹp vào mỗi buổi sáng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với sự hỗ trợ của máy cạo râu Romano. Được trang bị hệ thống lưỡi cắt từ tính tiên tiến cùng động cơ 5W bền bỉ, thiết bị này nhẹ nhàng làm sạch râu mà không gây trầy xước hay kích ứng da. Điểm cộng lớn nhất nằm ở chuẩn chống nước IPX6, cho phép bạn thoải mái sử dụng ngay dưới vòi hoa sen, tối ưu hóa quy trình vệ sinh cá nhân để luôn bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi. Sản phẩm này đang có ưu đãi đến 100k nếu chốt đơn ngay dịp 7/7 này.

Giá sale: 364.560 đồng Nơi mua: Shopee

Máy tăm nước gấp gọn giảm đến 500k

Sức khỏe răng miệng là minh chứng rõ nét nhất cho một người đàn ông biết trân trọng và chăm sóc bản thân. Máy tăm nước Inochi Okina phiên bản mini mang đến hiệu quả làm sạch sâu vượt trội nhờ ba chế độ điều chỉnh áp lực nước linh hoạt, dễ dàng đánh bay mọi mảng bám ở những vị trí khó tiếp cận nhất. Khả năng gấp gọn thông minh và chống nước IPX7 là món đồ không thể thiếu trong những chuyến công tác, du lịch.

Hiện tại, mức ưu đãi của món đồ hữu ích này lên đến hơn 500k.

Giá sale: 937.000 đồng Nơi mua: Shopee

Nước hoa Issey Miyake Le Sel d'Issey giá chỉ còn 2 triệu

Mùi hương thường lưu lại ấn tượng sâu đậm hơn cả những lời nói. Dòng nước hoa Eau De Parfum Le Sel d'Issey của thương hiệu danh tiếng Issey Miyake là bản hòa ca tuyệt vời giữa sự tươi mát, khoáng đạt của biển cả và nốt hương trầm ấm, vững chãi của gỗ. Chỉ với một chút chạm nhẹ lên da, độ bám tỏa hương ấn tượng của sản phẩm sẽ giúp bạn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, để lại dấu ấn khó phai trong các sự kiện sang trọng hay những buổi hẹn hò lãng mạn.

Giá sale: 2.092.960 đồng Nơi mua: Shopee

Bia chill xem World Cup 2026

Cân bằng giữa công việc và giải trí là chìa khóa của một lối sống hiện đại. Sau những giờ phút cống hiến hết mình, việc nhâm nhi một ly bia êm đằm sẽ giúp cơ thể và tâm trí được thả lỏng hoàn toàn. Bia Michelob Ultra mang lại cảm giác sảng khoái, hương vị tinh tế mà không làm bạn đánh mất đi sự tỉnh táo nhờ nồng độ cồn được tinh chỉnh ở mức nhẹ nhàng. Đây là thức uống hoàn hảo để bạn tận hưởng những buổi tối thảnh thơi xem bóng đá tại nhà hoặc chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên những người chiến hữu thân thiết.

Lưu ý: Sản phẩm dành cho người đủ 18 tuổi

Giá sale: 279.720 đồng Nơi mua: Shopee

Ổ SSD SanDisk giảm hơn 50%

Không chỉ dừng lại ở phong cách sống, việc trang bị những món đồ công nghệ sắc bén cũng góp phần khẳng định bản lĩnh của phái mạnh. Ổ cứng di động SanDisk Creator tích hợp công nghệ từ tính Magsafe vô cùng tiện lợi, cho phép gắn trực tiếp gọn gàng vào mặt lưng điện thoại. Với không gian lưu trữ khổng lồ và tốc độ truyền tải dữ liệu siêu tốc đạt 1000MB/s, thiết bị này giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt bộ nhớ, lưu trữ, quay chụp và xử lý tài liệu công việc mọi lúc, mọi nơi một cách trơn tru nhất.

Sản phẩm đang có mức giảm giá hơn 50% với mức giá sale chỉ còn 5.32 triệu đồng.

Giá sale: 5.320.000 đồng Nơi mua: Shopee

Sự kiện "Siêu Sale Đón Hè" của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 9.7, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ các chương trình hấp dẫn, Voucher Xtra giảm đến 7 triệu đồng và Freeship 0 đồng (*). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/7-7 (*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee () Chỉ áp dụng cho các sản phẩm có nhãn Voucher Xtra



