Thông báo quan trọng dành cho những ai nhận được tin nhắn từ Zalo: “Bạn cần cập nhật số điện thoại”

Thời gian thực hiện cập nhật có thời hạn 14 ngày.

Ứng dụng nhắn tin Zalo đã phát đi thông báo yêu cầu người dùng cập nhật số điện thoại chính chủ nhằm tăng cường bảo mật và bảo vệ quyền lợi tài khoản. Theo đại diện nền tảng, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến các tài khoản có số điện thoại chưa đồng bộ hoặc cần xác thực lại.

ựa trên thông tin những số điện thoại bị thu hồi từ nhà mạng, Zalo gửi thông báo này hỗ trợ bạn cập nhật sang số điện thoại mới hợp lệ, đảm bảo việc sử dụng dịch vụ được thông suốt và tuân thủ quy định pháp luật. Thời gian thực hiện cập nhật số điện thoại trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày được thông báo.

Nếu không cập nhật số điện thoại mới, tài khoản Zalo của bạn có thể bị vô hiệu hóa theo quy định pháp luật nếu bạn không thực hiện cập nhật số điện thoại mới. Người sở hữu mới của số điện thoại cũng có thể chiếm quyền điều khiển tài khoản của bạn để mạo danh lừa đảo hoặc gây mất an toàn thông tin. Không dừng lại ở đó, bạn không thể tự lấy lại mật khẩu nếu không sở hữu số điện thoại chính chủ.

Các bước cập nhật số điện thoại nhanh chóng

Nhiều người dùng lo lắng việc đổi số sẽ làm mất tài khoản. Tuy nhiên, Zalo khẳng định: Việc thay đổi số điện thoại đăng nhập KHÔNG làm mất tài khoản hay dữ liệu trên máy của bạn.

Để đảm bảo sử dụng Zalo không gián đoạn, bạn hãy cập nhật số điện thoại mới chính chủ theo các bước sau:

Bước 1: Bắt đầu: Nhấn [Cập nhật số mới] trên thông báo hoặc vào Cài đặt > Tài khoản và bảo mật > Số điện thoại > Bắt đầu đổi số điện thoại.

Bước 2: Nhập số mới: Nhập số điện thoại chính chủ bạn đang sử dụng.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, số điện thoại mới phải là số chưa được sử dụng cho bất kỳ tài khoản Zalo nào khác.

Bước 3: Xác thực: Soạn tin nhắn (SMS) theo cú pháp hướng dẫn trên màn hình để lấy mã xác thực.

Bước 4: Hoàn tất: Nhập mã xác thực (OTP) vừa nhận được vào Zalo để hoàn tất thay đổi.

Nếu số điện thoại vẫn đang hoạt động và không bị nhà mạng viễn thông thu hồi, vui lòng bỏ qua thông báo, liên hệ Chăm sóc khách hàng (CSKH) để Zalo kiểm tra, gỡ bỏ.

Thông báo cập nhật số điện thoại sẽ chỉ được ghim ở đầu trang “Tin nhắn” hoặc qua kênh OA chính thức của Zalo. Ngoài ra, Zalo sẽ không liên hệ thông báo qua bất kỳ tổ chức, cá nhân hay kênh liên lạc nào khác. Do đó, bạn cần cẩn thận kẻ gian có thể mạo danh nhân viên Zalo hoặc nhà mạng viễn thông để liên hệ lừa đảo.