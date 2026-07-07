Tin tức kinh doanh ngày 6/7: Hà Nội đấu giá lô điện thoại i16 Pro Max chưa qua sử dụng, giá từ 500.000 đồng/chiếc

Trong 23 lô hàng vi phạm bị đem ra đấu giá đợt này có 42 điện thoại i16 Pro Max chưa qua sử dụng với giá khởi điểm bình quân khoảng 500.000 đồng/chiếc.

Đấu giá lô điện thoại i16 Pro Max bị tịch thu, giá khởi điểm từ 500.000 đồng/chiếc

Theo Dân trí, một công ty đấu giá vừa phát đi thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Đợt này, cơ quan chức năng đấu giá 23 lô tài sản, cách thức đấu giá theo từng lô.

Một số điện thoại i16 Pro Max đấu giá trong đợt này của cơ quan quản lý thị trường Hà Nội (Ảnh: Thông báo của công ty đấu giá).

Các lô tài sản đấu giá này là hàng hóa bị cơ quan chức năng tịch thu và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ yếu trong tháng 5 và tháng 6. Tài sản đấu giá chủ yếu là quần áo, giày dép; đồ gia dụng, xe đạp điện...

Trong đó, đáng chú ý là lô tài sản gồm 42 điện thoại i16 Pro Max, dung lượng bộ nhớ trong 12GB, kèm phụ kiện gồm củ sạc, dây sạc và tai nghe. Toàn bộ sản phẩm được xác định chưa qua sử dụng, trên nhãn ghi "Made in China", có đầy đủ thông tin về số IMEI.

Giá khởi điểm lô tài sản này là 21 triệu đồng, bước giá 210.000 đồng. Như vậy, bình quân mỗi chiếc có giá 500.000 đồng.

Theo thông báo, phiên đấu giá sẽ diễn ra ngày 10/7 theo hình thức trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến, áp dụng phương thức trả giá lên và đấu giá theo từng lô tài sản.

Phải công khai quy chế livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng.

Nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng thì phải công khai quy chế hoạt động livestream bán hàng. Ảnh: Báo Chính phủ.

Nghị định 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về quy chế hoạt động livestream bán hàng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử; quy định về quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử...

Nghị định quy định trường hợp nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng thì phải công khai quy chế hoạt động livestream bán hàng bao gồm ít nhất các nội dung sau đây:

1. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia livestream bán hàng;

2. Đối tượng, quy trình, hướng dẫn người livestream bán hàng thực hiện định danh xác thực điện tử;

3. Điều kiện, quy trình, thủ tục về đăng ký mở tài khoản người bán và người livestream bán hàng;

4. Quy định các trường hợp cụ thể bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị, đường dẫn liên kết;

5. Quy trình, hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện công cụ cho phép người livestream bán hàng hiển thị nội dung cảnh báo khi livestream bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người mua theo quy định của pháp luật;

6. Quy trình, hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người xem trong và sau quá trình livestream bán hàng.

Nghị định quy định trường hợp nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng thì phải công khai quy chế hoạt động của tính năng này.

Trong đó, cần công khai quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia livestream bán hàng; đối tượng, quy trình, hướng dẫn người livestream bán hàng thực hiện định danh xác thực điện tử.

Cùng với đó là các điều kiện, quy trình, thủ tục về đăng ký mở tài khoản người bán và người livestream bán hàng; quy định các trường hợp cụ thể bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị, đường dẫn liên kết…

Theo Nghị định, chủ quản nền tảng thương mại điện tử phải có biện pháp kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời đối với thông tin hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật. Việc này phải được thực hiện trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ quản nền tảng thương mại điện tử phải có trách nhiệm công bố đầy đủ, chính xác, rõ ràng các nội dung hoặc có đường liên kết để xem chi tiết các nội dung tại vị trí trên màn hình chính của nền tảng và có dấu hiệu phân biệt rõ ràng.

Chủ quản nền tảng phải báo cáo trực tuyến định kỳ thông qua Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử thực hiện Nghị định này hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nền tảng cũng phải cập nhật từ khóa theo khuyến cáo của cơ quan quản lý và lọc thông tin theo từ khóa trước khi hàng hóa, dịch vụ hiển thị. Đồng thời, đơn vị vận hành phải duy trì tài khoản trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử để tiếp nhận, phản hồi thông tin, giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp.

Với nền tảng trung gian, mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử hoặc nền tảng thương mại điện tử tích hợp, Nghị định quy định chỉ được vận hành khi đáp ứng điều kiện quản lý, vận hành và sau khi được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

Khi thay đổi các thông tin như tên nền tảng, người chịu trách nhiệm quản lý, giấy đăng ký doanh nghiệp, mô hình hoạt động, điều kiện giao dịch, điều khoản hợp đồng dịch vụ hoặc dịch vụ cung cấp, đơn vị vận hành phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung đăng ký trong 20 ngày làm việc.

Nghị định cũng nêu các trường hợp chấm dứt đăng ký, gồm nền tảng tự đề nghị, ngừng hoạt động, chuyển nhượng cho tổ chức khác hoặc thay đổi mã số thuế của chủ quản nền tảng...