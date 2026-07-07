Tin vui: Từ nay, người mắc 62 bệnh này đi khám không cần giấy chuyển tuyến vẫn hưởng trọn BHYT

Hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 7 mang lại lợi ích sát sườn cho người dân. Đáng chú ý nhất là quy định cởi trói thủ tục chuyển tuyến cho các bệnh nhân hiểm nghèo và đợt tăng mạnh các khoản trợ cấp, lương hưu.

Theo quy định mới, những bệnh nhân không may mắc phải 62 căn bệnh thuộc nhóm bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc cần điều trị chuyên sâu sẽ được hưởng quyền lợi chăm sóc y tế vô cùng lớn. Người bệnh có thể đến thẳng các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên chuyên sâu để thăm khám và điều trị mà không cần phải quay về tuyến dưới xin giấy chuyển viện như trước đây. Đáng mừng hơn, dù vượt tuyến, người bệnh vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí theo đúng tỷ lệ phần trăm mức hưởng quy định.

Danh mục đặc biệt này bao phủ nhiều căn bệnh phức tạp và đòi hỏi chi phí tốn kém như ung thư, tim mạch, thần kinh, bệnh về máu, rối loạn chuyển hóa hay ghép tạng. Sự thay đổi mang tính nhân văn này được kỳ vọng sẽ giúp bệnh nhân và gia đình rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi làm thủ tục hành chính, tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại và quan trọng nhất là được tiếp cận phác đồ điều trị kịp thời trong thời điểm vàng.

Bên cạnh việc nới lỏng thủ tục chuyển tuyến, mức hưởng bảo hiểm y tế cũng có sự biến động lớn tích cực nhờ việc điều chỉnh lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng. Theo nguyên tắc hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ thanh toán 100% chi phí nếu tổng số tiền cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Với việc áp dụng mức lương cơ sở mới, mốc chi phí này tương đương khoảng 379.500 đồng . Như vậy, với những đợt ốm đau nhẹ, những lần thăm khám bệnh thông thường có tổng hóa đơn dưới mức này, người dân sẽ không phải bỏ tiền túi ra để cùng chi trả mà sẽ được quỹ bảo hiểm y tế bao tiêu toàn bộ.

Song song với những lợi ích từ bảo hiểm y tế, các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh để thích ứng với mặt bằng giá cả và mức lương cơ sở mới. Các gia đình chuẩn bị đón thành viên mới sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính thiết thực hơn khi mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng vọt lên 5,06 triệu đồng cho mỗi bé. Trong khi đó, khoản trợ cấp mai táng cũng được nâng lên mức 25,3 triệu đồng để phần nào chia sẻ gánh nặng với thân nhân. Các khoản trợ cấp đặc thù khác dành cho người bị suy giảm khả năng lao động trên 81%, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp cũng đều được điều chỉnh tăng tương ứng.

Đối với những người cao tuổi đang lĩnh lương hưu, Chính phủ quyết định tăng 8% mức hưởng cho tất cả các đối tượng nhận chế độ trước ngày 1/7/2026. Nhằm đảm bảo lưới an sinh xã hội vững chắc, những người có mức lương hưu sau khi đã cộng thêm 8% mà vẫn dưới ngưỡng 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được Nhà nước hỗ trợ cộng thêm 300.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp mức lương sau điều chỉnh đã vượt 3,5 triệu đồng nhưng chưa chạm mốc 3,8 triệu đồng, người hưởng sẽ được tự động làm tròn lên mức 3,8 triệu đồng/tháng, qua đó đảm bảo một mức sống cơ bản ổn định hơn cho người lao động khi về già.

Một bước tiến lớn khác giúp hành trình đi khám bệnh của người dân trở nên nhẹ nhàng hơn là sự phủ sóng của các ứng dụng công nghệ. Ngành bảo hiểm xã hội đang đẩy mạnh việc đồng bộ dữ liệu số, cho phép người dân khi đến bệnh viện chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc đơn giản là mở ứng dụng VssID, VNeID trên điện thoại thông minh là có thể hoàn tất mọi thủ tục nhân xưng. Việc thay thế hoàn toàn tấm thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy truyền thống không chỉ giúp người bệnh xóa bỏ nỗi lo quên, mất hay làm rách thẻ, mà còn giúp các cơ sở y tế giảm tải đáng kể áp lực hành chính trong khâu đón tiếp ban đầu.