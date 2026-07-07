Một chiếc iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ bị "chôn" 250 năm

Một chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange (Cam Vũ Trụ) vừa được niêm phong trong hộp thời gian để gửi đến tương lai. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa lưu giữ di sản kỷ nguyên số mà còn đặt ra bài toán hóc búa về giới hạn chịu đựng của thiết bị điện tử dưới sự tàn phá của thời gian.

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, một chiếc iPhone 17 Pro Max đã chính thức bắt đầu chuyến hành trình tới năm 2276 bên trong một hộp thời gian (time capsule). Theo tiết lộ từ 9to5Mac, thiết bị được lựa chọn mang màu áo Cosmic Orange, đóng vai trò như một đại sứ hoàn hảo đại diện cho cách con người thế kỷ 21 giao tiếp, làm việc và khám phá tri thức.

Hơn cả một thiết bị liên lạc đơn thuần, dòng iPhone đã định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp di động, xứng đáng trở thành minh chứng lịch sử sắc nét nhất cho sự bùng nổ của kỷ nguyên kết nối. Khi nằm lại cùng nhiều hiện vật khác, chiếc điện thoại sẽ vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về đời sống công nghệ đương đại để gửi gắm cho hậu thế.

Một chiếc iPhone 17 Pro Max sẽ được niêm phong 250 năm

Dưới góc nhìn kỹ thuật, việc một thiết bị điện tử tinh vi có thể ngủ yên và thức tỉnh nguyên vẹn sau 250 năm là một kịch bản vô cùng xa vời. Rào cản đầu tiên và lớn nhất đến từ chính sự xuống cấp của pin Lithium-ion. Do bản chất cấu tạo hóa học, pin sẽ tự động suy giảm chất lượng và lão hóa theo thời gian ngay cả khi máy tắt nguồn hoàn toàn. Trải qua hai thế kỷ rưỡi, các chuyên gia đánh giá cell pin gần như chắc chắn sẽ gặp tình trạng phồng rộp, rò rỉ hóa chất độc hại và mất hoàn toàn khả năng tích điện. Đáng lo ngại hơn, quá trình phân hủy của viên pin có thể trực tiếp ăn mòn và tàn phá các linh kiện đắt giá xung quanh nó.

Không chỉ viên pin, các linh kiện bán dẫn cốt lõi như chip xử lý, bộ nhớ flash hay tấm nền màn hình cũng vô cùng mỏng manh trước sức mạnh của thời gian. Dù hộp chứa có được hút chân không hay niêm phong cẩn mật đến đâu, quá trình oxy hóa, độ ẩm tàn dư và hiện tượng khuếch tán nguyên tử vẫn sẽ âm thầm diễn ra, đủ sức làm hỏng các vi mạch điện tử siêu nhỏ. Thêm vào đó, việc duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu trên bộ nhớ flash qua hàng trăm năm vẫn là một thách thức mà chưa có công nghệ lưu trữ dân dụng nào hiện nay dám khẳng định chắc chắn.

Giả định trong tình huống lạc quan nhất là chiếc iPhone 17 Pro Max không bị hư hại phần cứng và sẵn sàng khởi động vào năm 2276, thế hệ tương lai lại phải đối mặt với một thách thức lớn về hạ tầng. Những cổng sạc hay giao thức kết nối không dây quen thuộc của hiện tại chắc chắn sẽ bị đào thải và trở thành di vật cổ đại. Rất có thể, để truy xuất được thông điệp số từ quá khứ, con người của 250 năm sau sẽ phải chế tạo ra các cỗ máy phục dựng đặc biệt mới mong cung cấp đủ năng lượng và đánh thức được hệ điều hành của chiếc điện thoại xuyên không này.