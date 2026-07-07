Thị trường đổi chiều, ba 'ông lớn' ô tô Việt Nam ồ ạt tái cấu trúc

Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cuộc tái cơ cấu từ Thaco Auto, Toyota và VinFast nhằm điều chỉnh nguồn lực và cạnh tranh thị phần.

Thị trường ô tô trong nước những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về thị hiếu của người tiêu dùng đối với dòng xe thuần điện, xe hybrid và các mẫu SUV. Sự dịch chuyển này diễn ra song song với làn sóng đổ bộ của nhiều hãng xe mới vào Việt Nam, khiến áp lực cạnh tranh thị phần trở nên khốc liệt.

Trước bối cảnh sức mua dịch chuyển và thị trường bị chia nhỏ, việc điều chỉnh cấu trúc danh mục sản phẩm trở thành yêu cầu chiến lược bắt buộc đối với các nhà sản xuất lớn để duy trì vị thế.

Thaco Auto liên tục làm dày danh mục sản phẩm

Việc tung ra 10 mẫu xe và phiên bản mới trong một tháng là động thái chưa từng có tiền lệ của Thaco Auto nhằm bao phủ các khoảng trống phân khúc. Trong làn sóng này, hãng tiếp nhận quyền phân phối Jeep, RAM và lần đầu đưa Mazda tham gia nhóm xe cao cấp với bộ đôi gầm cao CX-60, CX-90, cùng mẫu xe thể thao hai cửa MX-5. Kế hoạch điều chỉnh cấu trúc sản phẩm dự kiến kéo dài đến cuối năm với sự xuất hiện của dòng xe thế hệ mới CX-5 và mẫu xe gầm cao CX-50.

Mazda CX-90, mẫu SUV 7 chỗ flagship hoàn toàn mới được Thaco Auto định vị ở phân khúc cao cấp. (Ảnh: Thaco)

Số liệu từ năm 2020 đến nay phản ánh áp lực lên cấu trúc danh mục cũ của Thaco Auto. Tỷ lệ nắm giữ thị trường của doanh nghiệp này dịch chuyển từ mốc 28% vào năm 2020 xuống còn 18,4% vào năm 2024 và ghi nhận ở mức 15,1% vào năm 2025.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh dung lượng toàn thị trường phình to và phân mảnh mạnh, dù sản lượng bán hàng của doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định quanh mốc 90.000 đến 100.000 xe mỗi năm.

Doanh số bán hàng (chiếc) và tỷ trọng thị phần (%) của Thaco Auto so với phần còn lại của thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn 2020–2025. (Nguồn: VAMA, TC Motor, VinFast)

Danh mục sản phẩm mới cho thấy Thaco Auto xác định xe hybrid là nước đi chiến lược. Bên cạnh các dòng xe cao cấp mới, doanh nghiệp cũng liên tục bổ sung các phiên bản động cơ lai như Kia Sorento HEV hay Carnival HEV. Đây là lộ trình thích ứng thực tế do xe lai không đòi hỏi xây dựng trạm sạc công cộng, không yêu cầu thay đổi thói quen vận hành của người dùng nhưng vẫn đạt hiệu quả giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Việc chọn công nghệ này thay vì xe thuần điện giúp doanh nghiệp tận dụng kinh nghiệm sản xuất động cơ đốt trong sẵn có để giảm bớt rủi ro kỹ thuật. Định hướng này đồng nhất với kế hoạch ra mắt thương hiệu ô tô con riêng vào năm 2027 ở phân khúc thấp hơn Kia, tập trung vào các dòng xe xanh phổ thông sử dụng động cơ hybrid.

Toyota tinh giản danh mục

Toyota Việt Nam vừa thực hiện cải tổ danh mục khi dừng phân phối dòng xe Corolla Altis, Camry bản thuần xăng và hai phiên bản Fortuner máy dầu. Động thái này nhằm loại bỏ các dòng sản phẩm có sức mua yếu để tối ưu hóa nguồn lực cho những phân khúc cốt lõi.

Toyota Corolla Altis chính thức dừng phân phối tại Việt Nam.

Sự rút lui của Corolla Altis diễn ra trong bối cảnh phân khúc sedan hạng C sụt giảm mạnh, khi lượng tiêu thụ toàn phân khúc năm 2025 chỉ đạt 6.368 xe, giảm gần 5 lần so với năm 2022. Ngay cả mẫu xe dẫn đầu phân khúc sedan hạng D là Camry cũng ghi nhận doanh số sụt giảm trong tháng 5.

Để ứng phó, hãng xe Nhật Bản loại bỏ phiên bản thuần xăng, đồng thời tái phân phối phiên bản xe lai Camry Hybrid (HEV Premium) với mức giá đề xuất giảm 140 triệu đồng. Đối với dòng Fortuner, việc dừng các phiên bản máy dầu nằm trong lộ trình hạn chế động cơ diesel toàn cầu của hãng, biến mẫu bán tải Hilux thành sản phẩm máy dầu duy nhất còn lại trong danh mục.

Sự chuyển dịch cơ cấu doanh số giữa xe thuần xăng/dầu và xe động cơ lai (hybrid) của Toyota Việt Nam giai đoạn 2020–2025. (Nguồn: VAMA)

Trong giai đoạn tới, danh mục gầm cao của hãng dự kiến sẽ bổ sung mẫu Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng 2,7 lít. Lộ trình phục hồi doanh số của doanh nghiệp hiện tập trung vào cấu trúc bốn trụ cột gầm cao gồm Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Veloz Cross và vị thế dẫn đầu phân khúc ô tô hybrid (đạt 8.389 xe bán ra trong năm 2025, chiếm 59,1% thị phần xe lai tại Việt Nam).

VinFast phân tách dòng xe dịch vụ và xe cá nhân

Khác với chiến lược tập trung vào động cơ hybrid của Thaco Auto và Toyota, VinFast duy trì lộ trình thuần điện và liên tục làm mới dải sản phẩm có giá dưới 1 tỷ đồng nhằm mang lại mức giá tốt, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Hãng xe Việt đẩy mạnh dồn nguồn lực vào nhóm xe điện đô thị và thực hiện phân tách rõ ràng hai phân khúc khách hàng mục tiêu để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Biểu đồ thể hiện mức tăng trưởng doanh số ô tô điện của VinFast giai đoạn từ năm 2022 đến hết tháng 5 năm 2026. (Nguồn: VinFast)

Đối với phân khúc xe dịch vụ vận tải, VinFast tách hẳn việc kinh doanh bằng cách ra mắt các dòng sản phẩm Green chuyên biệt. Điển hình cho định hướng này là sức bán của Limo Green khi mẫu xe MPV thuần điện 7 chỗ dẫn đầu doanh số toàn thị trường Việt Nam trong tháng 5/2026 với 5.108 xe được bàn giao, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên 24.059 chiếc.

Song song với đó, ở thị trường xe cá nhân, VF 3 và VF 5 Plus tiếp tục đóng vai trò trụ cột doanh số nhờ chi phí vận hành thấp. Dải sản phẩm đô thị giá tốt này dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng khi mẫu xe nhỏ gọn VF 2 chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới.

Mẫu xe điện đô thị VinFast VF 2 vừa được ra mắt. (Ảnh: VinFast)

Bên cạnh nhóm xe đô thị cỡ nhỏ, VinFast đồng thời tiến hành nâng cấp, làm mới mẫu xe gầm cao phân khúc trên như VF 8, giúp hoàn thiện dải sản phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu từ dịch vụ đến cá nhân. Việc quy hoạch lại danh mục sản phẩm và liên tục làm mới các dòng xe dưới 1 tỷ đồng giúp hãng xe Việt vừa tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng trạm sạc, vừa gia tăng áp lực cạnh tranh trực diện với các thương hiệu ô tô ngoại nhập.