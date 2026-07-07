iPhone 18 Pro Max có thiết kế mới

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong thiết kế.

Mỗi thế hệ iPhone đều mang theo một dấu ấn thiết kế riêng. Với iPhone 18 Pro, Apple được cho là không chỉ nâng cấp phần cứng mà còn thay đổi một chi tiết về thiết kế đã gắn bó với dòng smartphone này gần 10 năm.

Theo các thông tin rò rỉ gần đây, Dynamic Island trên iPhone 18 Pro sẽ được thu gọn khoảng 35% so với thế hệ hiện tại. Đây được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình hướng đến một chiếc iPhone có màn hình gần như tràn viền hoàn toàn, không còn phần khuyết hiển thị.

Những gì từng định hình ngôn ngữ thiết kế của iPhone suốt nhiều năm qua có thể sắp trở thành một phần của quá khứ. (Ảnh minh hoạ)

Apple lần đầu giới thiệu thiết kế "tai thỏ" trên iPhone X vào năm 2017 nhằm tích hợp hệ thống camera TrueDepth và cảm biến Face ID. Dù từng gây nhiều tranh cãi, thiết kế này nhanh chóng trở thành dấu ấn đặc trưng của iPhone trong nhiều năm.

Đến năm 2022, hãng thay thế "tai thỏ" bằng Dynamic Island trên iPhone 14 Pro. Không chỉ thu nhỏ diện tích phần khuyết, Apple còn tận dụng khu vực này để hiển thị thông báo, điều khiển nhạc, hẹn giờ hay các hoạt động theo thời gian thực (Live Activities), biến một hạn chế về phần cứng thành điểm nhấn trong trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của Apple vẫn được cho là loại bỏ hoàn toàn các phần khuyết trên màn hình. Việc thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược này.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, người dùng sẽ có thêm không gian hiển thị hữu ích trên màn hình, đồng thời thiết kế mặt trước của thiết bị cũng trở nên liền mạch hơn.

Một số nguồn tin cũng cho biết giao diện Siri AI trên iOS 27 đã xuất hiện những thay đổi được cho là nhằm tương thích với Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn, qua đó gián tiếp củng cố các tin đồn về thiết kế mới của iPhone 18 Pro.

Không chỉ iPhone, Apple được cho là cũng đang từng bước thay đổi thiết kế trên các dòng sản phẩm khác. Mẫu MacBook Ultra được đồn đoán sẽ thay thế phần "tai thỏ" bằng Dynamic Island kích thước nhỏ hơn, trong khi iPhone 18e dự kiến ra mắt vào năm sau cũng có thể áp dụng hướng thiết kế tương tự.

Sau gần 10 năm, phần khuyết màn hình từng tạo nên dấu ấn riêng cho iPhone đang dần đi đến chặng cuối. Dù Dynamic Island vẫn là một trong những yếu tố nhận diện nổi bật của Apple hiện nay, các động thái gần đây cho thấy hãng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang đến một màn hình toàn vẹn, không còn bất kỳ khoảng cắt nào ở mặt trước thiết bị.

Tham khảo 9to5Mac