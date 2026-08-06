Tách hồ sơ, xác minh một số luật sư, cán bộ giúp bà trùm 'chạy' kết luận tâm thần

Trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Nguyễn Thị Mai Anh, cơ quan truy tố cho biết đã tách hồ sơ để xác minh thêm một số người là luật sư, cán bộ công an có dấu hiệu liên quan đến việc 'chạy' kết luận giám định tâm thần và 'chạy' án cho tội phạm.

Người mẹ chi 2,5 tỷ đồng 'chạy bệnh án' cho con phạm tội ma túy

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh) về 3 tội “Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mai Anh được xem là chủ mưu, cầm đầu “thao túng” cả lãnh đạo, bác sĩ Viện pháp y tâm thần Trung ương bằng hình thức hối lộ tiền, vật chất hoặc kỳ nghỉ.

Riêng ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan truy tố xác định, ngày 12/7/2023, đối tượng Bùi Tiến Anh (ở Hải Phòng) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau khi vụ án được chuyển sang giai đoạn truy tố, mẹ của Tiến Anh là bà Bùi Thị Kim Hoa được giới thiệu Nguyễn Thị Mai Anh có thể "chạy" kết luận tâm thần để giúp Tiến Anh thoát án tù, được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Bà Hoa sau đó tìm gặp Mai Anh và được báo chi phí 2,5 tỷ đồng, yêu cầu chuyển trước 1,5 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Mai Anh giới thiệu thêm luật sư tham gia bào chữa với chi phí 90 triệu đồng và hướng dẫn bà Hoa, cùng bạn gái của Tiến Anh dặn bị can giả các biểu hiện như đau đầu, nói nhảm, chán ăn, bỏ bữa... nhằm tạo căn cứ xin giám định tâm thần.

Tháng 11/2023, Mai Anh nhờ Lê Văn Cường (cựu Trưởng khoa B, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội) xác nhận sai sự thật vào sổ khám bệnh rằng Tiến Anh từng được khám, điều trị tâm thần và “bồi dưỡng” Cường 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn chỉ đạo đàn em Nguyễn Văn Hùng làm giả đơn đề tên bà Hoa với nội dung xin xác nhận của bác sĩ Lê Văn Cường về việc đã điều trị tâm thần cho Tiến Anh, có chứng thực của UBND phường Hàng Trống cũ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tiến Anh thực hiện theo hướng dẫn, giả các triệu chứng tâm thần. Luật sư đã xuất trình sổ khám bệnh và đơn xác nhận để đề nghị HĐXX trưng cầu giám định.

Do xuất hiện tài liệu mới, TAND tỉnh Quảng Ninh quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Vợ chồng bị can Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Trong thời gian điều tra bổ sung, Mai Anh yêu cầu bà Hoa chuyển nốt 1 tỷ đồng còn lại. Đồng thời, hướng dẫn bà Hoa nhờ hàng xóm, tổ dân phố xác nhận không đúng sự thật rằng Tiến Anh có biểu hiện bệnh tâm thần. Tuy nhiên, hàng xóm không đồng ý.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, do được Mai Anh dặn trước, ông Lê Văn Cường khai từng khám và điều trị cho Tiến Anh. Dù vậy, kết quả điều tra bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Tiến Anh.

Tháng 4/2024, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Tiến Anh 15 năm tù, bản án có hiệu lực do bị cáo rút đơn kháng cáo.

Sau khi Tiến Anh chấp hành án tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), Mai Anh trực tiếp gặp, tiếp tục dặn Tiến Anh giả bệnh để được đưa đi giám định.

Đàn em của Mai Anh là Nguyễn Văn Hùng cũng nói dối để bà Hoa đưa 20 triệu đồng để "chạy" bộ phận y tế trại giam…

Đến tháng 8/2024, không thấy Mai Anh thực hiện được cam kết, bà Hoa nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được. Tháng 3/2026, Tiến Anh làm đơn tố giác Mai Anh lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng và tố giác Lê Văn Cường làm giả sổ khám bệnh.

Theo cơ quan truy tố, Mai Anh khai nhận đủ 2,5 tỷ đồng và giao toàn bộ số tiền trong một thùng hoa quả cho một người tên Trung (là cán bộ công an) để lo cho Bùi Tiến Anh.

Cơ quan điều tra đã tách nội dung này cùng hành vi của luật sư giúp sức để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Bà trùm khai thêm nhân vật 'Hùng mốc'

Ngoài lừa đảo bà Hoa, Mai Anh còn chiếm đoạt tiền của chị Khiếu Thị Thu Thảo (vợ của Phạm Văn Hùng - người bị bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy).

Do được giới thiệu trước, chị Thảo gặp Mai Anh để nhờ “chạy” giám định tâm thần cho chồng. Mai Anh báo chi phí 1,1 tỷ đồng và cam kết trước khi mở phiên tòa, Hùng sẽ được đưa đi giám định tâm thần.

Tương tự như trường hợp Tiến Anh, Mai Anh cũng hướng dẫn chị Thảo khi thăm gặp phải dặn chồng giả các biểu hiện như có người đầu độc, có người muốn giết mình, mất ngủ, đau đầu, nói nhảm, bỏ ăn, yêu cầu uống thuốc tâm thần...

Ngày 8/10/2024, chị Thảo mang 1,1 tỷ đồng tiền mặt đến giao cho Mai Anh. Khi vụ án sắp kết thúc điều tra, Thảo liên tục thúc giục thì Mai Anh tiếp tục hứa hẹn và yêu cầu cung cấp địa chỉ để làm bệnh án giả.

Cùng thời điểm, Mai Anh còn yêu cầu chị Thảo chuyển thêm 30 triệu đồng để luật sư N. làm đơn xin hoãn phiên tòa. Theo cáo trạng, luật sư có đơn xin hoãn nên TAND huyện Thanh Trì cũ (Hà Nội) đã hai lần hoãn xét xử.

Mai Anh đồng thời thông báo chi phí "chạy" mức án 7 năm tù là 180 triệu đồng và cho biết khoản tiền này đã nằm trong số 1,1 tỷ đồng.

Tháng 1/2025, TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt Phạm Văn Hùng 7 năm tù. Sau phiên tòa, Mai Anh tiếp tục hướng dẫn gia đình kháng cáo để có thêm thời gian lo việc.

Tuy nhiên, do không thấy Mai Anh thực hiện cam kết, Phạm Văn Hùng đã rút kháng cáo và TAND TP Hà Nội đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Từ tháng 3/2025, chị Thảo nhiều lần yêu cầu Mai Anh hoàn trả tiền nhưng không được nên cùng chồng làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.

Vụ việc này, Mai Anh khai đã đưa 920 triệu đồng cho một người tên "Hùng mốc" để nhờ "chạy" giám định tâm thần, còn 180 triệu đồng giao cho đàn em trả lại chị Thảo để nhờ cựu cán bộ Viện KSND quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội) là Dương Thị Hòa "chạy" mức án 7 năm tù. Tuy nhiên, chị Thảo và bà Dương Thị Hòa đều phủ nhận lời khai này.