Miền Bắc bước vào đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 500mm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày (14-16/9) với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 500mm. Tại Miền Trung, vùng mưa thu hẹp từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh với cường độ mưa rất lớn và kéo dài.

Tối 13/9, sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó di chuyển dần sang trung Lào và tan dần.

Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nối với dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn ở miền Bắc và miền Trung với vùng tâm mưa có xu hướng dịch lên phía Bắc so với những ngày trước.

Cụ thể, từ sáng sớm ngày 14/9 đến đêm 15/9, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Sáng sớm nay (14/9), Ninh Bình - Hưng Yên đã có mưa rất lớn. Trong ngày hôm nay, mưa mở rộng ra miền Bắc, gồm Hà Nội.

Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hà Tĩnh từ sáng sớm 14/9 đến đêm 15/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ chiều tối 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50- 100mm, có nơi trên 150mm.

Sang ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa từ sáng sớm 14/9 đến ngày 16/9 ở Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và phía Bắc Hà Tĩnh từ 180-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Trung du và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Tại Hà Nội, từ sáng 14/9 đến đêm 15/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu vực có mưa lớn, riêng vùng núi có khả năng xảy ra lũ quét, và sạt lở đất.

Thông tin về mưa dông trên đất liền theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/.