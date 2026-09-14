Chuẩn bị khởi công siêu dự án gần 10.000 tỷ do Sun Group đầu tư tại một tỉnh miền Trung

Cùng với việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ đất tái định cư, các cơ quan liên quan đang chủ động hoàn thiện điều kiện để tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình triển khai dự án Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc).

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị tập trung báo cáo tiến độ thực hiện dự án, trong đó trọng tâm là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đến nay, UBND phường Trương Quang Trọng đã ban hành các thông báo thu hồi đất và trao đến người có đất bị thu hồi. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo kế hoạch.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục về tái định cư, đánh giá tác động môi trường và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện báo cáo rà soát, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu tập trung đẩy nhanh việc kiểm kê, xác định nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất. Trước mắt, đơn vị ưu tiên thực hiện đối với diện tích đất do Nhà nước quản lý, đất nông nghiệp, đất hạ tầng và những khu vực đã đủ cơ sở để lập, phê duyệt phương án bồi thường.

Đồng thời, Trung tâm tiếp tục rà soát, xác định nguồn gốc đất ở và các trường hợp liên quan trong quá trình kiểm kê, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Về tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác định cụ thể nhu cầu, vị trí và quỹ đất phục vụ dự án. Các phương án bố trí khu tái định cư cần phù hợp với định hướng phát triển đô thị, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và góp phần hình thành không gian đô thị hiện đại.

Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu chủ động khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khởi công dự án theo kế hoạch đề ra.

Sở Xây dựng được giao duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, tổ chức giao ban hằng tháng để trao đổi, rà soát tiến độ, kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền địa phương và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan.

Dự án Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc) được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 2/4/2026. Đến ngày 15/5/2026, Sở Xây dựng đã ký hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung - Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng (thuộc hệ sinh thái Sun Group).

Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc) được triển khai tại phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành, với quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 161,9 ha, tổng mức đầu tư 9.727 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), dự án sẽ phát triển 1.573 lô nhà ở liền kề, cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng 70-90%. Trong số này có 297 căn được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài và 1.276 lô phân lô.

Khu nhà ở biệt thự gồm 585 lô, cao tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng 50-70%. Khu chung cư hỗn hợp rộng khoảng 4 ha, cao tối đa 15 tầng, cung cấp 1.948 căn hộ. Ngoài ra, dự án bố trí khoảng 9,9 ha đất xây dựng nhà ở xã hội, cao tối đa 5 tầng, với 1.530 căn hộ.

Hệ thống hạ tầng xã hội gồm công trình thương mại, dịch vụ cao tối đa 20 tầng cùng các công trình giáo dục, y tế, thể dục thể thao, nhà văn hóa...

Về giao thông, dự án dự kiến xây dựng trục đường D16 rộng 24 m, kết nối Đảo Ngọc với hai bờ sông Trà Khúc. Hệ thống giao thông nội khu có một tuyến đường trục chính rộng 25-55 m.

Theo kế hoạch của nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và giao đất được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030; đầu tư xây dựng triển khai từ năm 2027 đến 2033. Toàn dự án dự kiến đi vào vận hành từ năm 2034.

Tú An