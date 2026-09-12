Trong tháng 2/2027, siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố phía Bắc phải hoàn thành nhiệm vụ này
Ngày 11/9/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện và giải ngân dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
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Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt (thuộc Bộ Xây dựng) cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai các nhiệm vụ liên quan còn gặp một số khó khăn do hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến công tác cắm cọc, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, một số công việc địa phương phải điều chỉnh nhiệm vụ, đồng thời việc thay đổi phạm vi thu hồi đất nhiều lần có thể ảnh hưởng đến sự đồng thuận của người dân tại những khu vực dự án đi qua.
Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các địa phương có dự án đi qua báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư và những vấn đề khó khăn cần tháo gỡ.
Trong đó, một số địa phương đã có mặt bằng bàn giao để triển khai các hạng mục thuộc dự án; các địa phương còn lại đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, kiểm đếm, bồi thường và chuẩn bị các khu tái định cư.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, xác định rõ tiến độ, khối lượng và trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ, quyết liệt, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải ngân, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với đất nông nghiệp, đất rừng, đất của các cơ quan nằm trong phạm vi dự án. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 2/2027.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đề nghị các địa phương lập biểu đồ tiến độ cụ thể đối với từng loại đất, số hộ dân bị ảnh hưởng, số mộ cần di dời; đồng thời xác định rõ tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan; đẩy nhanh thực hiện công tác tái định cư, bảo đảm người dân thuộc diện di dời sớm ổn định cuộc sống.
Đối với Ban Quản lý dự án Đường sắt, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy chỉ đạo làm việc cụ thể với từng địa phương, bám sát tiến độ, chủ động hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để các vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc xác định phạm vi, ranh giới và thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình hoàn trả; hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh, thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều lần.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, việc triển khai giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đồng bộ, song hành giữa đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với xây dựng các khu tái định cư và giải ngân nguồn vốn.
Qua đó, từng bước tạo mặt bằng sạch, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án và bảo đảm tiến độ chung của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9 km, đường đơn khổ 1.435 mm.
Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.
Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng, với 32 ga. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Mới đây, áng 24/8, Quốc hội thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tổng mức đầu tư tăng từ 203.231 tỷ đồng lên 289.339 tỷ đồng, cao hơn 86.108 tỷ đồng so với phương án được phê duyệt năm 2025.