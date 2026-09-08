Với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, dự án này được kỳ vọng rút ngắn hành trình từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút.

Một trong những thay đổi đáng chú ý về hạ tầng giao thông phía Bắc đang được hình thành là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed, thuộc Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư. Theo công bố của Vingroup, tuyến đường được khởi công ngày 12/4/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028.

Tuyến được thiết kế với tốc độ tối đa lên tới 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/h. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh dự kiến chỉ còn khoảng 23 phút, giảm 5-7 lần so với hiện nay.

Hơn 120 km đường sắt, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 23 phút

Theo Vingroup, dự án có chiều dài khoảng 120,2 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm và điện khí hóa toàn tuyến. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa, thuộc khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam trong Vinhomes Global Gate Hà Nội; điểm cuối là ga Hạ Long tại khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh. Trên hành trình, tuyến có 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình, Ninh Xá và Yên Tử, cùng một depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Nếu nhìn vào cấu trúc công trình, đây không đơn thuần là một tuyến đường sắt đặt trên mặt đất.

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được công bố cho dự án, trong tổng chiều dài hơn 121 km, khoảng 116 km tuyến được xây dựng trên cao, chỉ khoảng 4 km đi trên mặt đất. Để vượt qua hệ thống sông ngòi, đường sắt và các tuyến giao thông hiện hữu, dự án dự kiến xây dựng 9 cầu vượt sông và 11 cầu cạn vượt đường sắt, đường giao thông.

Như vậy, phần lớn hành trình của tuyến tàu tương lai sẽ diễn ra trên một hệ thống cầu và kết cấu trên cao, thay vì chạy sát mặt đất như hình dung thông thường về đường sắt. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến dự án có quy mô xây dựng lớn dù chiều dài tuyến chỉ hơn 120 km.

Nếu dự án hoàn thành theo kế hoạch, một chuyến đi từ khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh tới Hạ Long sẽ có thời gian rất khác so với hiện nay. Vingroup cho biết tuyến được thiết kế để rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

Con số này đặc biệt đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh các đô thị và điểm đến ở hai đầu tuyến đang được đầu tư mạnh. Ở phía Hà Nội, điểm đầu của tuyến nằm tại khu vực Vinhomes Global Gate, gắn với Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ở phía Quảng Ninh, ga cuối đặt tại khu vực Vinhomes Global Gate Hạ Long, gần không gian Công viên rừng Globe Hạ Long.

Phối cảnh ga Hạ Long tại khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh



Về mặt trải nghiệm, tuyến đường sắt không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn có thể tạo ra một cách tiếp cận mới giữa Hà Nội và hệ sinh thái đô thị - du lịch tại Quảng Ninh. Một chuyến đi Hạ Long vốn cần tính bằng hàng giờ bằng đường bộ trong tương lai có thể được tính bằng thời gian của một quãng di chuyển nội vùng đô thị.

Siêu đường sắt đầu tiên tại Việt Nam

Quy mô tài chính của tuyến đường cũng thuộc nhóm đặc biệt lớn. Theo Vingroup, tổng mức đầu tư dự án là hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Đổi lại, dự án được thiết kế như một tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng với hệ thống tàu, thông tin, tín hiệu và trang thiết bị hiện đại.

Vingroup cho biết Siemens Mobility của Đức sẽ cung cấp hệ thống tàu cao tốc cùng các hệ thống thông tin, tín hiệu và thiết bị liên quan; đồng thời hai bên sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Đây cũng là một điểm đáng chú ý bởi dự án không chỉ hướng tới việc xây dựng tuyến đường mà còn đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái đường sắt cao tốc tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuyến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới, hiện đại, với công nghệ do Siemens Mobility cung cấp.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch vào năm 2028, tác động của tuyến đường có thể không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển. Một người có thể xuất phát từ khu vực VEC ở Đông Anh và tới Hạ Long trong khoảng 23 phút. Điều này mở ra khả năng thay đổi cách người dân lựa chọn nơi ở, nơi làm việc, địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng hay tổ chức sự kiện.

Phối cảnh ga Cổ Loa. Ảnh: Vingroup



Với Quảng Ninh, một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Bắc, việc kết nối trực tiếp với một đầu mối lớn tại Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao cũng có thể tạo thêm động lực cho dòng khách cuối tuần, khách sự kiện và khách quốc tế. Trong khi đó, với Hà Nội, tuyến đường có thể mở rộng bán kính tiếp cận tới các đô thị, khu du lịch và hệ sinh thái dịch vụ tại Quảng Ninh.

Vingroup cũng xác định tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, kỳ vọng tạo động lực cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nếu tiến độ được giữ vững, năm 2028 có thể đánh dấu một thay đổi đáng kể trong bản đồ giao thông phía Bắc.