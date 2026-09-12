Tất cả người dân có bảo hiểm xã hội chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an tỉnh An Giang vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) yêu cầu người dân cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã BHXH.

Từ ngày 1/9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã bảo hiểm xã hội và bỏ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành bảo hiểm.

Lợi dụng chính sách trên, một số đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội, tin nhắn để yêu cầu cập nhật số định danh cá nhân/Căn cước vào ứng dụng VssID - BHXH số qua đường link lạ, nhằm thay thế mã bảo hiểm xã hội để lợi dụng, lừa đảo.

Cụ thể, đối tượng gọi điện thoại tự xưng là nhân viên BHXH yêu cầu người dân cập nhật số định danh cá nhân/Căn cước trên ứng dụng VssID để thay cho mã bảo hiểm xã hội bằng cách yêu cầu kết bạn Zalo và đề nghị truy cập một đường link lạ được gửi đến điện thoại di động. Khi vào đường link, màn hình hiển thị giao diện giống với ứng dụng VssID của ngành BHXH. Khi người dân đăng nhập vào đường link, điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển, sau đó lấy sạch tiền trong tài khoản.

Ảnh minh hoạ

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không kết bạn Zalo, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, nhận diện khuôn mặt… cho người lạ để tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo.

Cơ quan BHXH không yêu cầu người dân cung cấp, bổ sung thông tin số định danh cá nhân/căn cước để thay thế mã bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID - BHXH số qua các link, tin nhắn, mạng xã hội. Khi có nghi ngờ hoặc cần xác minh thông tin, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Những thay đổi đáng chú ý về BHXH, BHYT từ tháng 9/2026

Từ tháng 9/2026, một số quy định mới về BHXH, BHYT và chi trả an sinh xã hội chính thức được áp dụng, đáng chú ý gồm:

- Liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi: Từ 1/9, Nghị định 301/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định liên thông điện tử các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT và bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi. Thời gian giải quyết nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT không quá 3 ngày làm việc, hoặc tối đa 5 ngày nếu phải xác minh. Thông báo kết quả được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc tin nhắn tự động.

- Dùng số định danh cá nhân thay mã số BHXH: Từ 1/9, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Việc chuyển đổi không làm thay đổi quá trình đóng - hưởng, dữ liệu tham gia hay quyền lợi BHYT của người dân.

- Quy định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực BHXH: Từ ngày 10/9, Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ có hiệu lực. Các hình thức xử phạt gồm cảnh cáo, phạt tiền và tùy trường hợp có thể áp dụng thêm các biện pháp như tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động hoặc trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID: Từ 28/9, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được áp dụng. Người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội. Trường hợp chưa tạo tài khoản vẫn được chi trả theo các phương thức khác theo quy định.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam