Bamboo Airways trả lại chiếc máy bay Airbus A320neo từng là chiếc đầu tiên tại Việt Nam

Theo dữ liệu Planespotters, hãng hiện chỉ còn 1 máy bay trong đội bay, là chiếc Airbus A321-200 mang số đăng ký VN-A227, đang được khai thác.

Theo dữ liệu của Planespotters, Airbus A320neo số xuất xưởng 9306, trước đây mang đăng ký VN-A596 và được Bamboo Airways khai thác, đã được trả lại sau thời gian thuê trong tháng 8/2026. Máy bay chuyển sang đăng ký dưới tên CDB Aviation và được ghi nhận lưu kho tại Jakarta từ ngày 22/08/2026.

Sau khi VN-A596 rời đội bay, quy mô đội tàu bay của Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp. Theo dữ liệu Planespotters, hãng hiện chỉ còn 1 máy bay trong đội bay, là chiếc Airbus A321-200 mang số đăng ký VN-A227, đang được khai thác.

Planespotters ghi nhận Bamboo Airways từng khai thác tổng cộng 47 tàu bay thuộc nhiều dòng khác nhau, gồm Airbus A319, A320, A321, Boeing 737, Boeing 787 Dreamliner và Embraer 190/195.

VN-A596 là chiếc Airbus A320neo đầu tiên gia nhập đội bay Bamboo Airways. Ngày 03/11/2019, hãng đón chiếc Airbus A320neo này tại sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là chiếc máy bay đầu tiên trong đơn hàng mua máy bay mà Bamboo Airways và Airbus đã ký kết vào năm 2018, cũng là chiếc máy bay Airbus A320neo đầu tiên của Việt Nam.

Sau VN-A596, Bamboo Airways tiếp tục bổ sung thêm các tàu bay cùng dòng. Theo dữ liệu Planespotters, trong toàn bộ lịch sử hoạt động, hãng từng khai thác 6 chiếc Airbus A320neo. Bên cạnh đó, Bamboo Airways từng có 16 chiếc Airbus A320-200, đưa tổng số máy bay thuộc dòng Airbus A320 từng xuất hiện trong đội bay lên 22 chiếc.

Như vậy, sau gần 7 năm, chiếc máy bay này cũng là A320neo cuối cùng rời khỏi đội bay Bamboo Airways. Dữ liệu Planespotters ghi nhận máy bay được đưa vào trạng thái lưu kho tại Nội Bài từ ngày 31/07/2026, sau đó ngày 22/08/2026, chuyển sang số đăng ký VQ-CDF dưới tên CDB Aviation.

Lễ đón máy bay Airbus A320neo của Bamboo Airways (Ảnh: FLC)

Cabin của A320neo có chiều dài 27,51m, độ rộng 3,70m, cho phép tối đa 194 ghế. Tuy nhiên, Bamboo Airways giảm cấu hình sắp xếp ghế xuống còn 170 chỗ, tối ưu hóa không gian ngồi, nghỉ chân cũng như ngả lưng, tăng diện tích lối đi trong khoang. Ghế ngồi được sản xuất bởi công ty Recaro – công ty sản xuất nội thất máy bay nổi tiếng của Đức.

Bamboo Airways được thành lập năm 2017 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào đầu năm 2019. Chỉ trong vài năm sau đó, hãng mở rộng đội bay với tốc độ nhanh, đưa vào khai thác hơn 40 tàu bay thuộc nhiều dòng khác nhau.

Biến cố xuất hiện vào năm 2022, khi nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết vướng vòng lao lý và Bamboo Airways được chuyển sang cho nhóm nhà đầu tư mới tiếp quản. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc sau đó không diễn ra thuận lợi. Quyền quản trị hãng cuối cùng được chuyển trở lại Tập đoàn FLC, thời điểm đội bay chỉ còn 7 tàu hoạt động.