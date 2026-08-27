Sau lời "trấn an" của ông Trịnh Văn Quyết, Bamboo Airways chỉ còn 1 tàu bay

Bamboo Airways đang thu hẹp đáng kể hoạt động kinh doanh, số lượng tàu bay từ 8 chiếc đầu năm đến nay chỉ còn duy trì 1 chiếc.

Theo cập nhật mới nhất từ nền tảng cung cấp dữ liệu hàng không Planespotters, Bamboo Airways hiện chỉ còn 1 tàu bay đang hoạt động, là loại Airbus A321-200 (đã hoạt động 13,5 năm).

Trong đợt cập nhật cuối tháng 7, đội tàu của hãng vẫn còn 3 chiếc (gồm Airbus A321-200, A320neo và A320-200). Thậm chí trong thời kỳ đỉnh cao, hãng còn ghi nhận 44 tàu bay, bao gồm cả loại thân rộng và khai thác khoảng 60 đường bay.

Bamboo Airways gặp vấn đề vào năm 2022 khi nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết vướng lao lý, nhà đầu tư mới vào tiếp quản. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc sau đó không thuận lợi và hãng được trả về cho Tập đoàn FLC, khi chỉ còn 7 tàu bay hoạt động.

Cuối năm 2025, Bamboo Airways bổ sung thêm tàu và đưa quy mô đội bay lên 8 chiếc. Tuy nhiên, đà phục hồi này không kéo dài. Đến cuối tháng 7 năm nay, số tàu lại giảm xuống còn 3 chiếc và hiện còn 1.

Số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong tháng 6, Bamboo Airways khai thác 725 chuyến, trong đó 241 chuyến chậm giờ, thuộc top những hãng bay có tỷ lệ đúng giờ thấp nhất khoảng 67%.

Việc nhiều chuyến bay tiếp tục bị hủy, thay đổi lịch vào cuối tháng 7 khiến Bamboo Airways phải gửi thư xin lỗi hành khách. Hãng cho biết sẽ tiếp nhận yêu cầu và hoàn vé theo thứ tự đăng ký, song quá trình xử lý có thể kéo dài do số lượng yêu cầu tăng cao.

Giữa lúc đang thu hẹp hoạt động, trong bài đăng facebook ngày 21/8, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ hình ảnh chụp cùng các phi công và tiếp viên Bamboo Airways. Ông cảm ơn phi hành đoàn và nhấn mạnh "cùng nhau nỗ lực".