Diễn viên Kiều Thanh có bị xem xét xử lý thêm hành vi sử dụng trái phép chất ma túy?

Ngoài việc bị khởi tố để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, việc diễn viên Kiều Thanh khai nhận bạn bè mời uống bia, rượu và sau này biết trong đó có pha ma túy tổng hợp, đặt ra câu hỏi liệu hành vi này có bị xử lý hình sự độc lập hay không?

Diễn viên Kiều Thanh.

Vừa qua, trong quá trình điều tra vụ án ma túy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Kiều Thị Thanh, hay diễn viên Kiều Thanh (SN 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội), để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan Công an, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh - Công ty luật Minh Bạch cho biết, ma túy không chỉ trực tiếp xâm phạm sức khỏe con người mà còn có thể kéo theo nhiều hành vi phạm tội khác, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, việc đấu tranh và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cần thiết để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo luật sư Tuấn Anh, tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự. Người thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm ở khung hình phạt khởi điểm.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi, khối lượng, loại ma túy và các tình tiết khác như phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người hoặc qua biên giới, người phạm tội có thể bị áp dụng các khung hình phạt nghiêm khắc hơn, cao nhất có thể là tử hình.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền và áp dụng một số hình phạt bổ sung như cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc tịch thu tài sản theo quy định pháp luật.

Đối với trường hợp của diễn viên Kiều Thanh, luật sư Tuấn Anh cho rằng, việc xác định mức hình phạt cụ thể không chỉ căn cứ vào việc có hành vi mua bán ma túy hay không mà còn phải làm rõ loại ma túy, khối lượng hoặc thể tích ma túy, số lần thực hiện, phương thức mua bán, số người liên quan, vai trò của bị can và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, đây là vụ án có nhiều người tham gia nên việc đánh giá trách nhiệm cũng cần được thực hiện đối với từng cá nhân. Người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, người trực tiếp thực hiện việc mua bán và người có vai trò giúp sức có thể phải chịu trách nhiệm với mức độ khác nhau, tùy thuộc vào hành vi và vai trò thực tế của mình.

Vì vậy, việc một người có tên trong một vụ án ma túy không đồng nghĩa với việc tất cả những người liên quan đều phải chịu cùng một mức hình phạt.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Diễn viên Kiều Thanh có bị xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy?

Ngoài việc bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tại cơ quan Công an, diễn viên Kiều Thanh khai nhận bạn bè mời uống bia, rượu và sau này biết trong đó có pha ma túy tổng hợp. Vậy hành vi này có bị xử lý hay không?

Về vấn đề này, theo luật sư Tuấn Anh, cần phân biệt rõ giữa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bởi đây là những hành vi có tính chất và căn cứ pháp lý khác nhau.

“Việc một người có sử dụng ma túy không đồng nghĩa với việc hành vi này đương nhiên trở thành tình tiết làm tăng mức hình phạt đối với tội ‘Mua bán trái phép chất ma túy’”, luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo luật sư Tuấn Anh, Bộ luật Hình sự quy định tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” tại Điều 256a. Trong đó, chỉ một số trường hợp nhất định mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, người sử dụng ma túy thuộc các trường hợp đang trong thời hạn cai nghiện, đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện hoặc các trường hợp khác được điều luật quy định mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy thì có thể bị xử lý hình sự. Khung hình phạt cơ bản đối với tội danh này là từ 2 năm đến 3 năm tù; trường hợp tái phạm có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.

Do đó, nếu quá trình điều tra xác định Kiều Thanh không chỉ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy mà còn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đủ yếu tố cấu thành một tội phạm độc lập theo Điều 256a thì về nguyên tắc, người này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về cả hai tội danh.

“Việc quyết định hình phạt không đơn thuần là cộng thêm một tình tiết để tăng hình phạt của tội ‘Mua bán trái phép chất ma túy’, mà phải được xem xét theo quy định về trường hợp phạm nhiều tội của Bộ luật Hình sự để xác định hình phạt đối với từng tội và hình phạt chung”, luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Vẫn theo luật sư, nếu hành vi sử dụng ma túy được xác định nhưng không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 256a thì không thể chỉ căn cứ vào việc người đó có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy để kết luận họ phạm thêm một tội hình sự.

Khi đó, trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy vẫn phải được xem xét độc lập dựa trên các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.