Quầy check-in của Bamboo Airways hiện tại

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Trên fanpage chính thức, Bamboo Airways mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại hoạt động phục vụ hành khách tại Cảng hàng không Phù Cát. Trong các bức hình, quầy check-in của hãng bay vẫn có các nhân viên túc trực hướng dẫn và hỗ trợ khách trước chuyến bay.

“Một nụ cười rạng rỡ, một lời chào thân thương hay sự đồng hành tận tâm tại quầy check-in... Đó là cách Bamboo Airways muốn cùng Quý khách khởi đầu mỗi chuyến đi êm ái” , hãng viết.

Loạt hình thu hút sự chú ý bởi xuất hiện trong thời điểm hoạt động khai thác của Bamboo Airways đang có những điều chỉnh. Trước đó, cuối tháng 7, hãng đã phát đi thông báo xin lỗi hành khách liên quan tới một số chuyến bay bị ảnh hưởng do điều chỉnh kế hoạch khai thác, đồng thời cho biết tập trung xử lý yêu cầu hoàn vé của khách.

Hình ảnh mới nhất được hãng bay cập nhật (Ảnh Bamboo Airways)

Riêng với Quy Nhơn, Bamboo Airways hiện vẫn mở bán chặng Hà Nội - Quy Nhơn. Theo lịch được hãng công bố cho chương trình áp dụng từ ngày 21/8 đến 31/10/2026, hành trình được bố trí theo lịch cuối tuần: chiều Hà Nội - Quy Nhơn vào thứ Sáu và chiều trở lại vào Chủ Nhật.

Tần suất này tương đương một chuyến khứ hồi mỗi tuần trong thời gian áp dụng. Tuy nhiên, lịch khai thác hàng không có thể tiếp tục thay đổi tùy kế hoạch vận hành, vì vậy hành khách không nên mặc định rằng lịch bay tại thời điểm mua vé sẽ chắc chắn giữ nguyên đến ngày khởi hành.

Một chương trình đáng chú ý dành riêng cho hành khách trên chặng này là việc Bamboo Airways phối hợp với FLC Hotels & Resorts tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort cho khách mua vé khứ hồi Hà Nội - Quy Nhơn, đi thứ Sáu và trở lại vào Chủ Nhật trong thời gian đủ điều kiện. Hãng công bố giá trị quyền lợi lưu trú có thể lên tới 5 triệu đồng.

Có vé Bamboo Airways thời gian này, hành khách nên làm gì?

Với người đã mua vé, đặc biệt là những chuyến đi có khách sạn, tour hoặc phương tiện nối chuyến đặt riêng, việc kiểm tra tình trạng chuyến bay sát ngày đi là cần thiết.

Trước tiên, hành khách nên tra cứu lại mã đặt chỗ trên website hoặc ứng dụng chính thức của Bamboo Airways, đồng thời theo dõi email và số điện thoại đã sử dụng khi mua vé. Đây thường là các kênh hãng sử dụng để gửi thông báo khi giờ cất cánh hoặc kế hoạch khai thác thay đổi.

Nếu lịch trình có nhiều dịch vụ liên kết, chẳng hạn vé tàu, xe đưa đón, tour biển đảo hoặc phòng khách sạn không hoàn hủy, du khách nên hạn chế đặt các dịch vụ quá sát với giờ máy bay hạ cánh. Một khoảng thời gian dự phòng sẽ giúp giảm rủi ro khi chuyến bay bị lùi giờ.

Đối với khách chuẩn bị mua vé mới, nên kiểm tra cả tần suất khai thác của chặng bay, không chỉ nhìn vào giá. Một đường bay chỉ có ít chuyến trong tuần sẽ khiến phương án thay thế khó khăn hơn nếu chuyến ban đầu thay đổi.

Trường hợp nhận thông báo hủy hoặc điều chỉnh chuyến đáng kể, khách nên làm việc trực tiếp qua các kênh chính thức của hãng hoặc đại lý nơi mua vé để xác nhận phương án đổi chuyến, hoàn vé và các quyền lợi liên quan. Không nên chỉ dựa vào thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đến Quy Nhơn, đi đâu trong chuyến 3 ngày 2 đêm?

Nếu lịch trình diễn ra đúng kế hoạch, quỹ thời gian từ thứ Sáu đến Chủ Nhật khá phù hợp cho một chuyến nghỉ ngắn ở Quy Nhơn.

Một trong những cung được nhiều du khách lựa chọn là Kỳ Co - Eo Gió - Nhơn Lý. Kỳ Co nổi tiếng với bãi biển được bao quanh bởi núi đá, nước trong và phù hợp với các hoạt động tắm biển. Cách đó không xa, Eo Gió có đường đi bộ men theo sườn núi, nhìn thẳng ra vùng biển rộng.

Nếu muốn dành thời gian cho trải nghiệm biển đảo, Hòn Khô là lựa chọn có thể kết hợp trong ngày với Nhơn Lý. Các hoạt động phổ biến gồm đi thuyền, tắm biển và ngắm san hô; tuy nhiên du khách cần theo dõi thời tiết, tình trạng biển và hướng dẫn của đơn vị khai thác trước khi xuống nước.

Ở khu vực nội đô, du khách có thể dành buổi chiều hoặc tối dạo bãi biển Quy Nhơn, thưởng thức hải sản, sau đó ghé Tháp Đôi để tìm hiểu kiến trúc Chăm. Với chuyến đi ngắn, lựa chọn ít điểm nhưng sắp xếp theo từng khu vực sẽ hợp lý hơn việc cố chạy quá nhiều địa danh.

Những hình ảnh mới tại Phù Cát cho thấy Bamboo Airways vẫn duy trì hoạt động phục vụ hành khách trên chặng liên quan tới Quy Nhơn. Song trong bối cảnh lịch khai thác thời gian gần đây có biến động, người có vé nên coi việc kiểm tra chuyến bay sát ngày đi và chuẩn bị phương án dự phòng là bước quan trọng nhất trước khi bắt đầu kỳ nghỉ.