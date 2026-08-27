Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội lên tiếng vụ 80m2 đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm

Liên quan đến vụ 80m2 đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội cho biết, hồ sơ nhà đất tại 23 Tông Đản được thực hiện hoàn toàn đúng quy trình, các quy định pháp luật. Trong toàn bộ hồ sơ, không xuất hiện số liệu nào thể hiện diện tích 80

Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội (Công ty Quản lý nhà) cho biết, trong toàn bộ hồ sơ bàn giao chính thức và các văn bản pháp lý liên quan, không xuất hiện số liệu nào thể hiện diện tích 80 m² đất nằm ở đâu.

Thông tin thêm về quá trình đo vẽ, nhận bàn giao thực tế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 23 Tông Đản, đại diện Công ty Quản lý nhà cho biết, năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc giải quyết nhà ở cho cán bộ lão thành cách mạng. Trong đó, đề nghị UBND Thành phố Hà Nội giải quyết nhà ở cho gia đình cụ Đặng Xuân Thiều (được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh) theo chế độ nhà đối với lão thành cách mạng. Đồng thời văn bản cũng gửi đến Bảo tàng biết và thực hiện.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện căn biệt thự số 23 Tông Đản đã được chuyển nhượng cho chủ mới.

Sau đó, Công ty Quản lý nhà đã phối hợp với đơn vị có tư cách pháp nhân về đo đạc địa chính để xác định tổng thể thửa đất dựa trên hiện trạng sử dụng đã được cơ quan chủ quản là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định. Tổng diện tích toàn bộ thửa đất ghi nhận là 304,4 m².

Trên cơ sở đó, Công ty Quản lý nhà đã có báo cáo trình lên Sở Xây dựng đề nghị tiếp nhận quản lý. Quyết định tiếp nhận của Sở Xây dựng được ban hành dựa trên ba văn bản pháp lý làm căn cứ gồm: Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản đề nghị bàn giao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản đề xuất tiếp nhận của Công ty Quản lý nhà.

Đặc biệt, trong quyết định tiếp nhận của Sở Xây dựng Hà Nội có ghi rõ một điều khoản quan trọng: "Mọi thủ tục tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến nhà đất và người ăn ở trong thời gian trước thời điểm bàn giao sẽ do cơ quan chủ quản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết trước pháp luật".

Theo đơn vị, hồ sơ nhà đất tại 23 Tông Đản được thực hiện hoàn toàn đúng quy trình, các quy định pháp luật. Cơ quan chủ quản có yêu cầu bàn giao và Hà Nội thực hiện tiếp nhận theo đúng thẩm quyền để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân theo chế độ lão thành cách mạng.