Từng bị xem là "điên rồ khi đổ tiền xuống biển nhiều như đất”, đại gia BĐS này đã làm nên điều kỳ diệu

Nhắc đến ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Âu Lạc nhiều người đều biết ông với cái tên “chúa đảo” Tuần Châu. Bởi lẽ ông là người tiên phong trong việc xây dựng phát triển đảo Tuần Châu thành một khu du lịch nổi tiếng, biến đảo Tuần Châu thành đảo Ngọc

Nằm ở phía Tây Nam Hạ Long, đảo Tuần Châu là hòn đảo đất lẫn phiến thạch duy nhất trong số 1.969 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Bước ngoặt đến từ năm 1997, khi ông Đào Hồng Tuyển bắt đầu triển khai ý tưởng đầu tư vào Tuần Châu thông qua Công ty TNHH Âu Lạc, nay là Tập đoàn Tuần Châu. Ông đạt thỏa thuận đầu tư xây dựng tuyến đường dài hơn 2 km nối Quốc lộ 18 với đảo, đổi lại doanh nghiệp được quyền sử dụng gần 100 ha đất trên đảo.

Con đường vượt biển trở thành công trình đầu tiên đặt nền móng cho quá trình thay đổi diện mạo Tuần Châu.

Quyết định mở đường ra đảo vào thời điểm năm 1997 được xem là một bước đi đầy mạo hiểm. Không ngân hàng nào dám cho vay vốn, trong khi nhiều người hoài nghi về tính khả thi của dự án, thậm chí cho rằng ông "điên rồ" khi “đổ tiền xuống biển nhiều như đất”.

Tuy nhiên, con đường đã mở ra một hướng phát triển hoàn toàn mới cho Tuần Châu. Từ một xã đảo biệt lập, nơi đây từng bước hình thành một quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn.

Sau dự án đường nối đất liền, ông Đào Hồng Tuyển tiếp tục gây chú ý với việc đầu tư xây dựng hệ thống cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, trong đó có bến du lịch nhân tạo được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam thời điểm đó.

Hệ thống cảng gồm 2 bến. Cảng 1 đi vào hoạt động từ năm 2009, với chiều dài bến neo đậu khoảng 2.000 m, có khả năng tiếp nhận hơn 200 tàu lớn nhỏ. Khu vực xung quanh cảng dần hình thành phố thương mại Đông và Nam Tuần Châu cùng nhiều dự án bất động sản.

Năm 2012, ông Tuyển tiếp tục đầu tư xây dựng Cảng 2 với tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng. Sau 3 năm thi công, cảng chính thức hoạt động ngày 7/10/2015, với chiều dài bến neo đậu khoảng 7 km, khả năng tiếp nhận cùng lúc tới 2.000 tàu du lịch.

Cùng với hạ tầng giao thông và cảng biển, quỹ đất mà doanh nghiệp được khai thác trên đảo cũng được mở rộng qua nhiều năm. Từ gần 100 ha ban đầu, diện tích được cho là đã tăng lên khoảng 1.000 ha, khó đo đếm với giá trị bất động sản lớn.

Sau những bước đi đầu tiên, Tuần Châu đã chuyển mình từ một xã đảo nghèo, hoang sơ thành một trong những điểm đến du lịch - giải trí nổi bật của Việt Nam. Cùng với sự thay đổi của hòn đảo, biệt danh "chúa đảo" Tuần Châu gắn với ông Đào Hồng Tuyển cũng dần trở nên phổ biến.

Đến nay, Tập đoàn Tuần Châu và ông Đào Hồng Tuyển đã tham gia đầu tư nhiều dự án trong các lĩnh vực cảng tàu, bến du thuyền, bất động sản, khách sạn - nghỉ dưỡng, nhà hàng và dịch vụ du lịch tại Tuần Châu cũng như một số địa phương khác.

Trong đó, bến du lịch Tuần Châu được giới thiệu là một trong những cảng du thuyền nhân tạo lớn trên thế giới, có khả năng kết nối với hệ thống cảng tàu trong khu vực.

Trên nền tảng hạ tầng du lịch được đầu tư, hàng loạt công trình và dự án tiếp tục hình thành như Khu công viên vui chơi - giải trí Tuần Châu, Cung trình diễn nhạc nước, khách sạn Morning Star, Holiday Villa, Cảng Tuần Châu, tuyến phà Tuần Châu - Cát Bà, đội du thuyền triệu USD Paradise Cruises, khu ẩm thực Tuần Châu, nhà hàng Yum Yum và sân tập golf Tuần Châu.

Từ một xã đảo gần như biệt lập với đất liền, Tuần Châu từng bước trở thành một quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí có quy mô lớn, gắn với hành trình đầu tư kéo dài nhiều thập kỷ của doanh nhân Đào Hồng Tuyển và Tập đoàn Tuần Châu.