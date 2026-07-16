Đại gia Dũng "lò vôi" từng ăn chay nhiều năm: Là ông chủ Khu du lịch Đại Nam, có đền thờ 5.000m2 dát vàng 24K, từng lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Ông Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi Dũng "lò vôi" đã xây dựng Khu du lịch Đại Nam rộng 450 ha với tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng.

Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được xây dựng từ năm 1999 với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng trên diện tích khoảng 450ha tại Bình Dương (nay thuộc TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính). Khu du lịch chính thức mở cửa đón khách từ ngày 11/9/2008. Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam nhìn từ trên cao.

Biệt danh "Dũng lò vôi" gắn liền với giai đoạn khởi nghiệp của ông Huỳnh Uy Dũng. Sau khi xuất ngũ, ông mở lò sản xuất vôi quét tường và vôi bột công nghiệp. Hoạt động kinh doanh thuận lợi giúp ông tích lũy được vốn và cái tên "Dũng lò vôi" theo ông từ đó.

Khi thị trường vôi dần thu hẹp, ông chuyển sang lĩnh vực sơn mài, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty Sơn mài Thanh Lễ. Đến năm 1996, ông rời khu vực nhà nước để phát triển hoạt động kinh doanh riêng.

Ông Huỳnh Uy Dũng được xem là một trong những doanh nhân tiên phong phát triển mô hình khu công nghiệp hiện đại tại Bình Dương (cũ). Hệ sinh thái bất động sản do ông đầu tư gồm nhiều dự án như Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Khu dân cư Sóng Thần, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần và khu đô thị trung tâm hành chính Dĩ An.

Tuy nhiên, công trình tạo nên dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của doanh nhân này là Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Với diện tích khoảng 450ha, Đại Nam được quy hoạch thành quần thể du lịch kết hợp văn hóa, lịch sử và tâm linh, bao gồm biển nhân tạo, dãy núi Bảo Sơn, vườn thú mở, khu trò chơi giải trí cùng hệ thống đền thờ quy mô lớn.

Ít ai biết, ông Huỳnh Uy Dũng từng có thời gian dài thực hiện ăn chay trường trong giai đoạn bắt đầu xây dựng Khu du lịch Đại Nam. Sau khi hoàn thành các công trình tâm linh tại đây, ông duy trì thói quen ăn chay đều đặn mỗi tháng. Ông Dũng từng cho biết: "Mỗi ngày, tôi ăn chưa tới 50.000 đồng. Một tháng, tôi ăn chay 4 ngày".﻿

Cổng vào khu Kim Điện.

Một trong những công trình nổi bật nhất trong quần thể Đại Nam là đền Đại Nam, hay còn gọi là Kim Điện. Công trình được khởi công vào ngày 11/4/2003 và hoàn thành vào ngày 2/9/2005, với tổng diện tích xây dựng 5.000m2 trên khuôn viên khoảng 9ha.

Điểm nổi bật của Kim Điện là hệ thống tượng thờ, phù điêu và nhiều vật phẩm thờ cúng được dát vàng 24K. Ngày 15/8/2007, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kim Điện là ngôi đền lớn nhất Việt Nam thời điểm đó.