Phát hiện 248 khối bê tông nặng gần 3,5 triệu tấn từng được hạ xuống biển Việt Nam để xây siêu công trình 930 ha

Hàng trăm thùng chìm bê tông, mỗi cấu kiện nặng khoảng 14.000 tấn, từng được chế tạo ngay trên bờ rồi hạ xuống biển để xây dựng một dự án cảng có quy mô gần 1.000 ha.

Cảng Sơn Dương nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, là cảng chuyên dùng phục vụ Khu liên hợp gang thép Formosa. Công trình được xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 và bắt đầu đi vào khai thác từ cuối năm 2015.

Theo dữ liệu từ nhà thầu thi công Samsung C&T, đơn vị này đã đảm nhiệm việc chế tạo và lắp đặt 248 thùng chìm trọng lực cho hạng mục đê chắn sóng và cầu cảng tại dự án Sơn Dương. Với mỗi cấu kiện nặng khoảng 14.000 tấn, tổng trọng lượng của số thùng chìm được sử dụng lên tới gần 3,5 triệu tấn.

Thùng chìm bê tông được chế tạo tại dự án Cảng Sơn Dương. Ảnh: Samsung C&T.

Dù thường được gọi ngắn gọn là "khối bê tông", đây thực chất là những thùng chìm bê tông cốt thép dạng rỗng khổng lồ. Việc chế tạo hàng trăm cấu kiện siêu trọng này được thực hiện tại một xưởng đúc quy mô lớn đặt ngay tại khu vực dự án, giúp tối ưu hóa tiến độ và bài toán logistics cho quá trình thi công ngoài khơi.

Thùng chìm bê tông cốt thép được chế tạo tại Cảng Sơn Dương trước khi đưa ra biển lắp đặt.

Quy trình thi công những khối bê tông này đòi hỏi kỹ thuật và độ chính xác rất cao. Các thùng chìm sau khi đúc bằng hệ thống ván khuôn trượt sẽ được hạ thủy, dùng tàu lai dắt kéo đến đúng tọa độ thiết kế và từ từ đánh chìm xuống nền biển.

Sau khi đã nằm yên vị, những khối bê tông này tiếp tục được bơm đầy cát hoặc đá vào phần lõi rỗng để tăng tối đa trọng lượng, tạo thành một kết cấu trọng lực vô cùng vững chắc. Nhờ khối lượng khổng lồ, hệ thống thùng chìm có thể đứng vững trước các tác động khắc nghiệt của sóng biển và dòng chảy, tạo ra một vùng nước tĩnh lặng phía trong nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu hàng tải trọng lớn ra vào bốc dỡ.

Quy mô của Sơn Dương hiện thuộc nhóm những cảng biển lớn nhất tại Việt Nam. Theo số liệu từ đơn vị tư vấn Portcoast, khu cảng có diện tích khoảng 930 ha, được bảo vệ bởi hệ thống đê chắn sóng dài tổng cộng 5.243 m, mang lại năng lực thông qua khoảng 28 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Với diện tích mặt nước rộng lớn, tuyến đê chắn sóng vươn dài hơn 5 km cùng nền tảng vững chắc từ hàng trăm cấu kiện bê tông siêu trọng, cảng Sơn Dương là một trong những dự án hạ tầng hàng hải phức tạp và có quy mô bậc nhất từng được triển khai tại Việt Nam.