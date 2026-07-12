Việt Nam có công trình bằng đồng cao 8m, nặng 40 tấn được đầu tư gần 40 tỷ đồng: Thi công thần tốc trong 75 ngày, thành biểu tượng độc đáo bên biển

Nằm trên trục đường Thùy Vân, hướng ra Bãi Sau, biểu tượng Cá Ông bằng đồng đang trở thành một trong những công trình thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Công trình bằng đồng quy mô lớn giữa không gian Bãi Sau

Biểu tượng Cá Ông được đặt tại quảng trường Cá Ông trên đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Đây là vị trí trung tâm của khu vực Bãi Sau, nơi tập trung đông du khách và là một trong những không gian công cộng quan trọng của thành phố biển.

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, cho biết tượng được đúc bằng đồng đỏ, cao 8 m, dày 20 mm và có trọng lượng khoảng 40 tấn. Chất liệu đồng đỏ được lựa chọn nhằm bảo đảm độ bền trước điều kiện khí hậu và môi trường biển, với tuổi thọ dự kiến khoảng 100 năm.

Tượng được thiết kế với hình ảnh Cá Ông vươn mình hướng ra biển Đông, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và khát vọng vươn khơi của cư dân vùng biển. Bên trong tượng là hệ khung inox nhằm tăng khả năng chịu lực và bảo đảm độ vững chắc cho công trình có trọng lượng lớn.

(Ảnh: Instagram demraphoinang)

Cũng theo Cổng Thông tin điện tử Thành ủy TP. HCM, biểu tượng Cá Ông là hạng mục trọng tâm thuộc Dự án chỉnh trang trục Thùy Vân, có tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng. Công trình được thi công trong vòng 2 tháng 15 ngày thi công (tương đương khoảng 75 ngày) và mở cửa phục vụ người dân, du khách từ ngày 2/2/2026.

Để chế tác tượng, đơn vị thực hiện đã đúc mẫu tỷ lệ 1:1 để nghiệm thu, sau đó tạo khuôn composite và đưa ra Ninh Bình để thực hiện quá trình đúc đồng truyền thống. Sau khi hoàn thiện, tượng được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng từ Ninh Bình vào Vũng Tàu trong hành trình kéo dài 3 ngày 3 đêm.

Tác phẩm do nghệ nhân Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đúc Đại Nam, chế tác. Đây là nghệ nhân đã tham gia thực hiện nhiều công trình đúc đồng quy mô lớn tại Việt Nam như: tượng 14 vị Vua nhà Trần; tượng đài Thánh Gióng, nặng 85 tấn đặt tại núi đá Chồng (Sóc Sơn - Hà Nội); tượng đài Hòa Bình, cao 8m đặt tại công viên Hòa Bình, nam Thăng Long (Hà Nội)…

(Ảnh: Page Ăn Chơi Vũng Tàu)

Mang ý nghĩa văn hóa biển và tạo điểm nhấn du lịch mới

Trong đời sống văn hóa của cư dân miền biển Nam Bộ, Cá Ông (cá voi) được xem là vị thần hộ mệnh trên biển, che chở ngư dân vượt qua sóng gió và mang lại bình an, may mắn trong những chuyến ra khơi. Tín ngưỡng thờ Cá Ông đã tồn tại từ lâu đời tại nhiều địa phương ven biển, trong đó có Vũng Tàu.

Dẫn lời ông Đoàn Hải Linh trên Cổng Thông tin điện tử Thành ủy TP. HCM, Cá Ông là biểu tượng cho vị thần hộ mệnh trên biển, che chở ngư dân vượt qua bão tố, mang lại bình an và may mắn. Theo quan niệm dân gian, sự xuất hiện của Cá Ông được xem là điềm lành, mang lại may mắn, mùa màng bội thu và sự bình yên cho các chuyến ra khơi.

Công trình được đặt trên bệ đá giữa hồ nước, kết hợp hệ thống phun nước và chiếu sáng nghệ thuật. Cách bố trí này giúp tượng nổi bật hơn trong không gian quảng trường, đặc biệt vào buổi tối khi hệ thống ánh sáng được vận hành.

(Ảnh: Page Ăn Chơi Vũng Tàu)

Ngay sau khi mở cửa phục vụ người dân và du khách, công trình đã thu hút đông đảo người đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều ý kiến đánh giá tượng Cá Ông có tạo hình sinh động, thể hiện được thần thái của hình tượng Cá Ông và tạo thêm một điểm nhấn mới cho khu vực Bãi Sau.

(Ảnh: Page Ăn Chơi Vũng Tàu)

Sau tháp Tam Thắng - một công trình biểu tượng cũng được thi công thần tốc trong vòng 75 ngày, được Sun Group đầu tư 155 tỷ đồng - tượng Cá Ông bằng đồng sẽ tạo thêm điểm nhấn mới cho tổng thể dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân dài hơn 3 km. Dự án chỉnh trang Bãi Sau có quy mô 19,2 ha, tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng và đã hoàn thành, góp phần tăng sức hút du lịch và hình ảnh đô thị Vũng Tàu.

Với vị trí đắc địa ngay bên bờ biển, chất liệu đồng đỏ bền vững cùng ý nghĩa văn hóa gắn với tín ngưỡng biển, biểu tượng Cá Ông đang trở thành một điểm nhấn đáng chú ý trên trục Thùy Vân. Công trình không chỉ bổ sung thêm một địa điểm tham quan mới mà còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng ngư dân Vũng Tàu.

(Tổng hợp)