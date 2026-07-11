Phát hiện nhiều di vật khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

Các di vật được tìm thấy gồm lược chải tóc, chai thủy tinh (nghi là chai dầu gió), gương, một cuốn sổ có dòng chữ “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam".

Tối 11/7, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) cho biết, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Điện Bàn Đông, lực lượng tìm kiếm đã phát hiệu nhiều di vật quan trọng tại một phần mộ.

Từ ngày 1/7 đến nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phường Điện Bàn Đông tổ chức lấy mẫu tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đến chiều 11/7, trong quá trình lấy mẫu một mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương, họ phát hiện nhiều kỷ vật của liệt sĩ.

Các kỷ vật gồm lược chải tóc, chai thủy tinh (nghi là chai dầu gió), gương, một cuốn sổ có dòng chữ “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam” màu đỏ, ví tiền, 1 viên đạn K54 và khối kim loại đã bị vón cục nghi là dây chuyền bằng nhôm.

Đặc biệt, trong cuốn sổ có tấm hình chàng thanh niên mang quân phục, qua thời gian đã bị bong tróc mất một nửa khuôn mặt, tay có đeo đồng hồ (có thể là ảnh của liệt sĩ).

Theo Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn Đông, trên địa bàn phường có 210 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin gồm 47 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc, 71 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương và 92 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam.

Ngoài phần mộ nói trên, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính như tăng võng, thắt lưng.