2 ô tô đâm nhau, phải cắt cánh xe đưa nạn nhân ra ngoài

Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng, trong đó 1 nạn nhân được xác định tử vong.

Clip: Lực lượng chức năng cắt cánh xe ô tô trong vụ tai nạn để đưa nạn nhân ra ngoài

Chiều 11/7, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Đức Xuân (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h tại đường Tây Minh Khai (phường Đức Xuân) đã xảy ra va chạm giữa 2 xe ô tô 5 chỗ. Vụ tai nạn đã khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, trong đó 1 người bị nạn mắc kẹt trong xe.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cánh một xe ô tô để đưa nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng cắt cánh xe đưa nạn nhân vụ tai nạn ra ngoài (Ảnh cắt từ clip)

Sau vài phút, nạn nhân được đưa ra ngoài và đưa đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu.

Vị lãnh đạo UBND phường cũng cho biết, đến 17h, nạn nhân nói trên đã tử vong.

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.