Cán bộ, công chức cấp xã thu nhập đến 25 triệu đồng mỗi tháng

Tại thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mức lương thấp nhất của một công chức khoảng 7,4 triệu đồng/tháng. Từ 1/7, sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 8%, mức thu nhập được nâng lên bình quân khoảng 9 triệu đồng, cao nhất có nơi thu nhập từ 24 - 25 triệu đồng/người/tháng.

Liên quan đến lĩnh vực tiền lương khu vực công, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) thông tin, từ ngày 1/7, hơn 2 triệu cán bộ, công chức , viên chức và lực lượng vũ trang đã được tăng thêm 8% so với thời điểm 30/6/2026.

Tuy nhiên, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng ngành nội vụ, một số địa phương đã phản ánh bất cập về chính sách tiền lương đối với cán bộ được điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã.

Qua nắm bắt thực tế, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, có trường hợp trước đây là bí thư, chủ tịch huyện, nay về làm bí thư, chủ tịch cấp xã nhưng thu nhập lại thấp hơn.

Do vậy, địa phương kiến nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương cần sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tiền lương, phụ cấp và các chính sách hỗ trợ với cán bộ được điều động về cơ sở.

Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang (Ảnh: Hải Long).

Giải đáp phản ánh, kiến nghị của địa phương, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều quy định nhằm bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong đó, Chính phủ đã kịp thời ban hành nghị định quy định về chế độ phụ cấp chức vụ, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thống nhất.

Trên 45% số xã, phường hưởng phụ cấp khu vực

Về phụ cấp khu vực, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư quy định theo hướng các xã được sáp nhập sẽ áp dụng mức phụ cấp khu vực cao nhất của các đơn vị trước khi sáp nhập.

Tại thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính , mức lương thấp nhất của một công chức khoảng 7,4 triệu đồng/tháng.

Từ 1/7, sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 8%, thu nhập của nhóm này tiếp tục được nâng lên bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/ tháng.

Với nhóm có thu nhập cao hơn, mức hưởng phụ thuộc vào cơ chế của từng địa phương như tại Hà Nội và TP.HCM, có những hỗ trợ tăng thêm đặc thù, với mức thu nhập từ 24 - 25 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các địa phương còn có mức hỗ trợ đi lại cho cán bộ, công chức.

Theo thống kê từ cơ quan này, có trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực, 4,8% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cũng cho biết, trong những tháng còn lại của năm sẽ tập trung cao độ nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Ban Chấp hành Trung. Trong đề án cũng sẽ đề cập đến vấn đề lương và phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã.