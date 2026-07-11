Người đàn ông Ấn Độ mang 715 viên kim cương trị giá gần 7 tỷ đồng vào Việt Nam, lộ đường dây buôn lậu xuyên quốc gia

Từ vụ bắt giữ một hành khách quốc tịch Ấn Độ mang theo 715 viên kim cương không khai báo hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan điều tra đã làm rõ đường dây buôn lậu kim cương xuyên biên giới.

Ngày 11/7, Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về các tội "Buôn lậu","Đưa hối lộ". Bị can Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ". Riêng bị can Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, ngụ TP.HCM, em ruột của bị can Nga) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Số lượng kim cương không khai báo hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất,

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar (quốc tịch Ấn Độ) đến Việt Nam và thỏa thuận với Linh về việc buôn lậu kim cương. Tháng 8/2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar giao Shaileshkumar (nhân viên) trực tiếp vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam để giao cho Linh.

Sáng 23/10/2024, Shaileshkumar nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo 715 viên kim cương nhưng không khai báo hải quan. Khi qua máy soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, người này bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phối hợp với Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định xác định số tang vật gồm 715 viên kim cương, trong đó có 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, với tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam. Mỗi lần, người này đều mang theo số lượng lớn kim cương, nhưng Shaileshkumar không khai báo hải quan, rồi giao cho Linh tiêu thụ.

Với số kim cương được vận chuyển trong các lần trước, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng thông qua dữ liệu điện thoại, không thu giữ được tang vật. Vì vậy, không thể xác định giá trị số kim cương đã buôn lậu, nên không có căn cứ để xem xét xử lý.

Lần nhập cảnh thứ 5, khi Shaileshkumar mang theo 715 viên kim cương vào Việt Nam thì bị phát hiện và bắt giữ. Sau khi Shaileshkumar bị bắt và số kim cương bị tạm giữ, Linh đã nhờ Nga tìm cách giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc sớm được về nước, đồng thời tìm luật sư để Linh được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm.

Mặc dù biết rõ mục đích "chạy án" của Linh và bản thân không có khả năng thực hiện, Nga vẫn đứng ra môi giới, giới thiệu em ruột là Bích cho Linh. Linh đã nhiều lần liên hệ và đưa cho Bích hơn 1 tỷ đồng để nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc giúp cả Shaileshkumar và Linh được giảm nhẹ trách nhiệm. Sau khi nhận tiền, Bích không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.