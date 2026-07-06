Chủ tịch PNJ: 28.000 viên kim cương trong vụ án buôn lậu không được bán qua hệ thống, gia đình đang cân nhắc mua vào cổ phiếu

P-Lab không thực hiện định giá, không xác định nguồn gốc kim cương, đồng thời cũng không chứng nhận quyền sở hữu hay lịch sử giao dịch của sản phẩm.

Chứng khoán Vietcap vừa tham dự buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) với chủ đề "Đối thoại cùng Ban Lãnh đạo về Công ty và Cập nhật Thị trường" diễn ra ngày 6/7.

Tại buổi làm việc, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều chia sẻ liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), đồng thời cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các biện pháp ứng phó.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 cá nhân trong vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương trị giá khoảng 280 tỷ đồng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Trong số này có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để cấp chứng nhận cho số kim cương liên quan.

Liên quan đến hoạt động của P-Lab, ban lãnh đạo PNJ cho biết đơn vị này cung cấp dịch vụ giám định và cấp giấy chứng nhận kim cương cho cả doanh nghiệp kinh doanh kim cương và khách hàng cá nhân có nhu cầu kiểm định độc lập.

Chức năng của P-Lab chỉ dừng ở việc đánh giá các đặc điểm kỹ thuật của viên kim cương và phát hành báo cáo phân loại để hỗ trợ giao dịch giữa các bên. P-Lab không thực hiện định giá, không xác định nguồn gốc kim cương, đồng thời cũng không chứng nhận quyền sở hữu hay lịch sử giao dịch của sản phẩm.

Không viên nào trong số 28.000 viên kim cương "lọt" vào hệ thống phân phối

Theo Vietcap, ngay sau khi nắm được thông tin, PNJ đã kích hoạt quy trình xử lý khủng hoảng và phát hành thông cáo báo chí chính thức. Doanh nghiệp cho biết đang xử lý vụ việc theo hướng minh bạch, nhất quán, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh các sai phạm bị cáo buộc liên quan đến nguyên Giám đốc P-Lab thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân của người này, không phải trách nhiệm của công ty.

PNJ cũng cho biết doanh nghiệp vẫn duy trì nền tảng tài chính vững chắc, được hỗ trợ bởi nguồn lực tài chính lành mạnh cùng mối quan hệ lâu năm với các ngân hàng, qua đó đảm bảo đủ nguồn lực để xử lý tình huống hiện tại.

Đối với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp khẳng định chiến lược dài hạn đối với mảng kim cương không thay đổi. PNJ tiếp tục tập trung vào phân khúc trang sức thời trang phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đồng thời hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính tích lũy.

Ban lãnh đạo cũng khẳng định toàn bộ kim cương do PNJ phân phối đều được thu mua thông qua hai kênh gồm kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp và kim cương mua lại từ khách hàng theo chương trình thu mua của công ty. Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Doanh nghiệp cũng cho biết hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.

Cân nhắc mua lại cổ phiếu

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, lượng khách đến giao dịch liên quan đến kim cương tăng mạnh trong ngày 3/7 - phiên giao dịch đầu tiên sau khi vụ việc được công bố. Tuy nhiên, lượng khách đã giảm xuống khoảng 50% vào ngày 4/7, còn khoảng 30% vào ngày 5/7 và đến sáng 6/7 cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường.

Doanh nghiệp cho biết khách hàng đến cửa hàng với nhiều mục đích khác nhau như yêu cầu giám định kim cương, bán kim cương rời hoặc bán các sản phẩm kim cương hiện có để chuyển sang sản phẩm khác. Trong đó, PNJ ghi nhận xu hướng khách hàng bán lại sản phẩm kim cương và chuyển sang các dòng sản phẩm khác trong danh mục đang gia tăng.

Về hàng tồn kho, ban lãnh đạo thừa nhận lượng tồn kho kim cương tăng lên do hoạt động thu mua lại từ khách hàng nhiều hơn. Tuy nhiên, mức tồn kho vẫn nằm trong tầm kiểm soát và công ty đã điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Số kim cương thu mua lại dự kiến sẽ được sử dụng cho các bộ sưu tập mới ra mắt trong nửa cuối năm 2026.

HĐQT PNJ cũng đã tiến hành rà soát toàn diện hệ thống quản trị và tuân thủ của P-Lab, tập trung củng cố các cơ chế kiểm soát nội bộ. Một cơ chế giám sát chuyên trách mới gồm hai đại diện độc lập phụ trách quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ đã được thiết lập, báo cáo trực tiếp lên HĐQT. Trên cơ sở kết quả rà soát, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện khung quản trị của P-Lab theo các thông lệ tốt nhất.

Về cơ cấu quản trị, ban lãnh đạo cho biết Tổng Giám đốc P-Lab hoạt động độc lập với ban điều hành của PNJ nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác đánh giá kỹ thuật. Trong khi đó, Chủ tịch P-Lab tham vấn HĐQT PNJ khi xây dựng các chỉ tiêu hoạt động và việc đánh giá hiệu quả được thực hiện theo các chính sách quản trị của công ty mẹ.

Liên quan đến mối quan hệ gia đình giữa nguyên Giám đốc P-Lab Đặng Ngọc Thảo và thành viên HĐQT PNJ Đặng Thị Lài, doanh nghiệp khẳng định luôn duy trì sự tách bạch giữa chức năng điều hành, kiểm soát và giám sát theo đúng khung quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng nhắc lại rằng cổ đông đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2026 và công ty sẽ cân nhắc triển khai khi cần thiết. Đồng thời, nhân viên PNJ và các thành viên trong gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cũng đang cân nhắc mua vào cổ phiếu PNJ.

Kế hoạch năm không thay đổi

Về hoạt động kinh doanh, ban lãnh đạo cho biết kết quả sơ bộ quý II/2026 nhìn chung phù hợp với kế hoạch năm. Cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ; doanh số bán lẻ tiếp tục tăng trưởng dương, trong khi biên lợi nhuận gộp diễn biến đúng theo kế hoạch đề ra.

Doanh nghiệp tiếp tục tái khẳng định mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 không thay đổi, đồng thời đánh giá sự việc hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. PNJ kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng trong nửa cuối năm sẽ được hỗ trợ bởi mùa cưới, các dịp lễ hội và cao điểm mua sắm cuối năm.

Theo quan điểm của Vietcap, vụ việc nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của PNJ hiện vẫn trong tầm kiểm soát và doanh nghiệp đang triển khai nhiều biện pháp quản trị nhằm xử lý sự việc. Vietcap cũng cho rằng hoạt động bán lại của khách hàng đã xuất hiện những tín hiệu ban đầu cho thấy xu hướng trở lại bình thường khi thị trường có thêm thông tin chính thức.

Trên cơ sở các dữ liệu hiện có, công ty chứng khoán này lưu ý cuộc điều tra đang tập trung vào các sai phạm bị cáo buộc đối với nguyên Giám đốc P-Lab, trong khi ban lãnh đạo PNJ khẳng định đây là trách nhiệm pháp lý cá nhân, không phải hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, hoạt động kinh doanh, các kênh nhập khẩu kim cương, chính sách thu mua cũng như kế hoạch năm 2026 vẫn được giữ nguyên.