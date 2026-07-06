Quảng Ninh thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng do bão số 1

Bão số 1 không gây thiệt hại về người ở Quảng Ninh, ảnh hưởng của bão tập trung trong phạm vi hẹp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô.

Tại Quảng Ninh, bão số 1 (Maysak) gây thiệt hại cho khu vực Móng Cái, đặc khu Cô Tô và không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả và phòng, chống hoàn lưu bão gây mưa lớn trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của phường Móng Cái 1, ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ngập úng khoảng 600ha nuôi trồng thủy sản tại khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6, hư hỏng khoảng 10 cột điện chiếu sáng; gãy, đổ khoảng 800 cây xanh các loại.

Lực lượng chức năng cắt tỉa, dọn cây đổ tại các tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt cho người dân ở phường Móng Cái 1. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1)

Khoảng 20 mái tôn bị tốc, trụ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập, 2 ô tô bị thiệt hại do tường gạch đổ tại khu phố Trần Phú và 1 ô tô bị ngập nước do thủy triều dâng tại khu phố Tràng Vỹ. Toàn phường Móng Cái 1 bị mất điện từ 19h ngày 4/7.

Trên biển, tại khu vực neo đậu tự nhiên Núi Đỏ (Đền Ngọc Sơn), có 4 tàu bị đứt neo va vào bờ kè. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ, đưa 1 thuyền viên vào bờ an toàn. Đồng thời, 4 tàu khác bị trôi theo thủy triều về phía kè đường ra cảng Vạn Ninh cũng được ứng cứu, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Đáng chú ý, mưa lớn kết hợp nước triều dâng cao đã làm chia cắt, ngập lụt hoàn toàn 8 hộ dân với 21 nhân khẩu tại các khu Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6. Ngay trong đêm 4/7, UBND phường Móng Cái 1 đã huy động lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng các tổ dân phố tổ chức tiếp cận, hỗ trợ di dời toàn bộ các hộ dân đến nơi an toàn, bảo đảm không để xảy ra thiệt hại về người.

Tại xã Quảng Hà, bão số 1 khiến khoảng 250 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ; 2 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nhẹ; khoảng 3ha rừng keo, 10,3ha mía cùng một số diện tích hoa màu bị đổ gãy. Gió mạnh kết hợp thủy triều làm một số tàu thuyền bị hư hỏng nhẹ do va đập, đắm 1 xà lan xi măng và 1 xuồng bay.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hà Nguyễn Đức Thiện cho biết, xã đã huy động 95 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại chỗ ra quân xuyên đêm xử lý cây xanh gãy đổ, thu dọn mái tôn, vật cản, khơi thông cống rãnh, khắc phục điểm sạt lở tại thôn Bảy Cửa; đồng thời, tiếp tục kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền, hỗ trợ ngư dân gia cố dây neo, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến 12h ngày 5/7, bão số 1 không gây thiệt hại về người, ảnh hưởng của bão tập trung trong phạm vi hẹp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô.

Bão số 1 cũng gây ảnh hưởng đến một số địa phương ở khu vực miền đông của tỉnh Quảng Ninh như các xã Quảng Đức, Vĩnh Thực, Đường Hoa, Vạn Ninh… nhưng thiệt hại không đáng kể.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 96 nhà bị tốc mái, 3 ô tô hư hỏng, 13 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt hoặc chìm, 16 cột điện bị đổ. Bão cũng làm 1.620 cây xanh gãy đổ, ảnh hưởng đến 1.100 ha nuôi trồng thủy sản, 40ha lúa và 5,2 ha cây công nghiệp. Tổng thiệt hại về vật chất ước khoảng 20 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Quảng Đức trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức)

Qua rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, toàn tỉnh đã di dời 79 hộ với 227 người đến nơi an toàn.

Sau khi bão suy yếu, trong sáng 5/7, các địa phương bị ảnh hưởng đã huy động lực lượng khẩn trương dọn dẹp cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông và ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, giao thông đã thông suốt, cuộc sống người dân đã ổn định.

Xác định hoàn lưu bão số 1 có thể gây mưa lớn nên xã không chủ quan, lơ là mà bố trí lực lượng trực 24/24, đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa do hoàn lưu sau bão, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, đặc biệt là các hộ dân sống dưới chân mái kè, sườn đồi, mái taluy.

Lực lượng chức năng duy trì trực canh, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở và tuyên truyền người dân không đánh cá, bơi lội tại sông, suối khi có lũ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; duy trì lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không ra biển, không đánh bắt thủy sản, bơi lội tại sông, suối khi có mưa lũ; chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Các địa phương tiếp tục nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tuần tra các tuyến đê, hồ chứa, công trình xung yếu nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa hoàn lưu bão.