Việt Nam có 1 đặc khu sắp sở hữu cả sân bay lẫn cáp treo: Vừa có núi vừa có biển, cảnh sắc hoang sơ ai cũng mê

Không phải tự nhiên mà nơi đây còn được nhiều người đùa vui, ví von là “Jeju của Việt Nam”.

(Ảnh: Ngọc Thảo)

Dự kiến đầu tư phát triển mạnh

Trước đó, Quảng Ngãi đã ban hành đề án phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đề án được UBND tỉnh ban hành ngày 27/5, địa phương đặt mục tiêu đưa đặc khu Lý Sơn trở thành điểm đến trọng điểm của khu vực và cả nước.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Lý Sơn sẽ trở thành trung tâm du lịch biển đảo của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời được công nhận là khu du lịch quốc gia với mục tiêu đón khoảng 400.000 lượt khách mỗi năm.

Ở tầm nhìn đến năm 2045, hòn đảo được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển đảo quy mô quốc gia, giữ vai trò là điểm dừng quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế. Giai đoạn này, Lý Sơn hướng tới khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường và đạt mục tiêu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Sau năm 2030, Quảng Ngãi dự kiến đầu tư xây dựng cảng hàng không Lý Sơn theo mô hình lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự. Cùng với đó là kế hoạch xây dựng cảng hành khách quốc tế ở phía nam sân bay và hệ thống cáp treo kết nối đảo Lớn với đảo Bé.

Để gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến, địa phương cũng định hướng xây dựng các bảo tàng chuyên đề trên đảo. Bên cạnh đó, nhiều lễ hội truyền thống như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền tứ linh và lễ hội tỏi Lý Sơn sẽ được phát triển thành những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Theo đề án, không gian kinh tế ban đêm cũng sẽ được đầu tư với các hạng mục như phố đi bộ, chợ đêm, quán bar, quảng trường nhạc nước, công viên biển và các khu vui chơi giải trí cao cấp nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Ngoài nghỉ dưỡng, Lý Sơn còn được quy hoạch phát triển các loại hình du lịch thể thao biển như bơi vượt biển, lướt sóng, dù lượn, đồng thời nghiên cứu đầu tư sân golf 18 hố cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Cảnh quan hoang sơ với nhiều nét đẹp hiếm có

Cách đất liền khoảng 17 hải lý, Lý Sơn có diện tích khoảng 10 km² và dân số khoảng 22.000 người. Hòn đảo nổi bật với hệ thống miệng núi lửa cổ, những bãi biển đẹp và cảnh quan còn giữ được nét hoang sơ. Hiện mỗi năm Lý Sơn đón khoảng 200.000-250.000 lượt khách tham quan.

Ảnh C.Đ.Giang/Check in Vietnam

Theo các nghiên cứu địa chất và hồ sơ của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, Lý Sơn được hình thành từ các đợt phun trào núi lửa diễn ra cách đây khoảng 25-30 triệu năm. Sau khi nguội, những dòng dung nham đã tạo nên các tầng đá bazan, vách nham thạch cùng địa hình núi lửa đặc trưng, cũng là một trong những nét địa chất hiếm có tại Việt Nam.

Đến nay, hòn đảo vẫn bảo tồn hệ thống nhiều miệng núi lửa cổ, trong đó có cả những miệng núi lửa nằm dưới đáy biển. Quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm đã tạo nên diện mạo đặc biệt cho hòn đảo giữa Biển Đông.

Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú do Agoda công bố, trong những tháng đầu năm 2026, Lý Sơn nằm trong nhóm các điểm đến nội địa có mức tăng trưởng tìm kiếm nổi bật, phản ánh sức hút ngày càng lớn đối với du khách.

Điểm nhấn nổi bật nhất của hòn đảo là Núi Thới Lới, ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo với độ cao khoảng 170 m. Miệng núi lửa có đường kính gần 350m hiện đã trở thành hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất của Lý Sơn, giữ vai trò quan trọng trong đời sống người dân địa phương. Từ đỉnh Thới Lới, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh đảo, những cánh đồng tỏi, làng chài ven biển và vùng biển rộng lớn.

Không xa Thới Lới là Núi Giếng Tiền - một miệng núi lửa cổ gần như còn nguyên vẹn với lớp đất đỏ bazan bao phủ sườn núi. Cùng với Thới Lới, địa danh này đã được xếp hạng Di tích Quốc gia nhờ giá trị nổi bật về địa chất và cảnh quan.

Một thắng cảnh khác làm nên tên tuổi của Lý Sơn là Hang Câu. Nơi đây nổi bật với những vách đá bazan dựng đứng, bãi cát trắng và làn nước trong xanh. Cảnh quan được hình thành từ sự kết hợp giữa hoạt động núi lửa và quá trình sóng biển bào mòn qua hàng triệu năm.

Ảnh: Thảo Quyết Linh.

Khi chiều buông xuống, Cổng Tò Vò trở thành điểm ngắm hoàng hôn được nhiều du khách yêu thích. Vòm đá tự nhiên hình thành từ nham thạch núi lửa hướng ra biển đã trở thành một trong những biểu tượng của Lý Sơn và là địa điểm check-in nổi tiếng.

Trong khi đó, Đảo Bé (An Bình) mang vẻ đẹp thanh bình với bãi cát trắng, làn nước màu xanh ngọc cùng những rạn san hô nằm gần bờ. Đây được xem là một trong những khu vực sở hữu màu nước biển đẹp nhất khu vực miền Trung.

Đặc sản hấp dẫn không ai có thể bỏ qua

Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên, Lý Sơn còn hấp dẫn du khách với nền ẩm thực đậm đà hương vị biển.

Trong số những đặc sản nổi tiếng, tỏi Lý Sơn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ được biết đến như một loại gia vị đặc trưng, tỏi còn được người dân địa phương chế biến thành nhiều món ăn, nổi bật là gỏi tỏi.

Bên cạnh đó, các loại hải sản tươi như cua huỳnh đế, hàu son, ốc tượng và nhum biển cũng là những món ăn được nhiều du khách lựa chọn thưởng thức khi đến đảo.

Nếu muốn mua đặc sản về làm quà, du khách có thể chọn tỏi Lý Sơn, rong biển, rong sụn, chả cá hoặc Quế Trà Bồng. Đây đều là những sản vật tiêu biểu của Quảng Ngãi và được bày bán phổ biến tại Lý Sơn.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)