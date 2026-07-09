Diện mạo mới ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất khiến ai cũng phải ngoái nhìn: Có gì đặc biệt sau hàng chục năm?

Sau thời gian chỉnh trang, vòng xoay Lăng Cha Cả khoác lên mình diện mạo mới với biểu tượng chim Lạc nổi bật, thay thế hình ảnh quả địa cầu từng gắn bó nhiều năm, tạo thêm một điểm nhấn ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau thời gian chỉnh trang, vòng xoay Lăng Cha Cả, một trong những nút giao thông quan trọng bậc nhất khu vực phía tây bắc TP.HCM, đã chính thức hoàn thiện diện mạo mới
Công trình được thực hiện hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), đồng thời mang đến một hình ảnh hiện đại hơn cho khu vực cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là sự "thay ngôi" của biểu tượng trung tâm vòng xoay. Nếu trước đây, quả địa cầu xanh đỏ đặt dưới chân cầu vượt là hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ người dân TP.HCM thì nay công trình này đã được thay thế bằng biểu tượng chim Lạc đầy ấn tượng
Ít ai biết rằng, phía sau cái tên Lăng Cha Cả là một câu chuyện lịch sử kéo dài hơn 200 năm
Tên gọi này bắt nguồn từ khu lăng mộ của Giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine), giáo sĩ người Pháp từng có vai trò quan trọng đối với nhà Nguyễn vào cuối thế kỷ XVIII. Sau khi qua đời tại Sài Gòn năm 1799, ông được an táng tại khu vực này. Lăng mộ có quy mô hơn 2.000m2, tồn tại suốt một thời gian dài và dần trở thành dấu mốc quen thuộc trong đời sống của người dân, đến mức địa danh "Lăng Cha Cả" được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Đến năm 1980, hài cốt của Giám mục Bá Đa Lộc được cải táng và đưa về Pháp. Khu lăng mộ cũ được giải tỏa để phục vụ việc mở rộng hạ tầng giao thông, từ đó hình thành nút giao Lăng Cha Cả như hiện nay.
Theo thời gian, nơi đây trở thành một trong những điểm giao thông có lưu lượng phương tiện đông nhất thành phố, kết nối hàng loạt tuyến đường huyết mạch như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn và Lê Văn Sỹ, đồng thời là cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Trong nhiều năm, quả địa cầu xanh đỏ dưới chân cầu vượt đã trở thành hình ảnh nhận diện quen thuộc của khu vực. Thế nhưng sau nhiều năm tồn tại, công trình dần xuống cấp, không còn phù hợp với diện mạo của một cửa ngõ hàng không quốc tế đang ngày càng phát triển.
Ở lần chỉnh trang này, biểu tượng chim Lạc được lựa chọn để thay thế
Hình ảnh lấy cảm hứng từ họa tiết trên trống đồng Đông Sơn, được cách điệu với những đường nét thanh thoát và tư thế vươn cao, thể hiện khát vọng phát triển, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống trong không gian đô thị hiện đại
Không chỉ thay đổi biểu tượng trung tâm, toàn bộ khu vực vòng xoay cũng được đầu tư đồng bộ với hệ thống thảm cỏ, bồn hoa, mảng xanh và chiếu sáng mỹ thuật
Khi thành phố lên đèn, khu vực này trở nên nổi bật hơn, tạo điểm nhấn thị giác ngay tại cửa ngõ sân bay
Sau khi hoàn thiện, diện mạo mới của vòng xoay Lăng Cha Cả không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị mà còn tạo thêm một dấu ấn nhận diện mới cho TP.HCM
Việc đưa biểu tượng văn hóa truyền thống vào không gian công cộng cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết nối giữa lịch sử và nhịp sống hiện đại của thành phố, tại một trong những nút giao thông nhộn nhịp nhất mỗi ngày