Diện mạo mới ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất khiến ai cũng phải ngoái nhìn: Có gì đặc biệt sau hàng chục năm?

Tên gọi này bắt nguồn từ khu lăng mộ của Giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine), giáo sĩ người Pháp từng có vai trò quan trọng đối với nhà Nguyễn vào cuối thế kỷ XVIII. Sau khi qua đời tại Sài Gòn năm 1799, ông được an táng tại khu vực này. Lăng mộ có quy mô hơn 2.000m2, tồn tại suốt một thời gian dài và dần trở thành dấu mốc quen thuộc trong đời sống của người dân, đến mức địa danh "Lăng Cha Cả" được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Đến năm 1980, hài cốt của Giám mục Bá Đa Lộc được cải táng và đưa về Pháp. Khu lăng mộ cũ được giải tỏa để phục vụ việc mở rộng hạ tầng giao thông, từ đó hình thành nút giao Lăng Cha Cả như hiện nay.