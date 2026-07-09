23h30 đêm 8/7, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh

Đây là chuyến bay mang số hiệu VN68, thực hiện hành trình vượt nửa vòng trái đất tới sân bay Simón Bolívar để đón các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam trở về an toàn sau những ngày thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.

Đêm 8/7, vào lúc 23h30, một máy bay thân rộng Airbus A350 của Vietnam Airlines rời Cảng hàng không quốc tế Nội bài. Đây là chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN68, không có bất kỳ hành khách﻿ nào, chỉ chở theo 6 tổ lái, 12 tiếp viên, 2 thợ máy và 4 nhân viên mặt đất.

Chuyến bay sẽ thực hiện hành trình vượt nửa vòng trái đất tới sân bay Simón Bolívar để đón các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam trở về an toàn sau những ngày thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela. Dự kiến trong đêm 10/7, chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài, hoàn thành sứ mệnh nhân đạo quốc tế được giao.

Khoang hành khách của chuyến bay VN68 cất cánh đêm 8/7. Ảnh: Vietnam Airlines

10 ngày trước, vào đêm 28/6, rạng sáng ngày 29/6, chuyến bay VN66 đã chở Đoàn công tác Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân đã lên đường tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả động đất xảy ra ngày 24/6 tại Venezuela.

Trận động đất gây hậu quả nghiêm trọng, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Đội hình thực hiện nhiệm vụ gồm lực lượng chỉ huy, Đội Công binh cứu sập, Đội Quân y, Đội Chó nghiệp vụ và lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác. Ảnh QĐND

Đây là lần thứ 3 Quân đội Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số các quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đợt này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025.

So với các nhiệm vụ quốc tế trước đây, lần này Đoàn công tác tiếp tục sử dụng các trang thiết bị đã được kiểm chứng về độ hiệu quả; đồng thời tăng cường chó nghiệp vụ (8 chó nghiệp vụ) và lực lượng dò tìm nhằm rút ngắn thời gian phát hiện nạn nhân.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Trưởng đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Venezuela chia sẻ: "Chúng tôi xác định cứu người ở Venezuela cũng như đang cứu người trên chính quê hương mình".

Cũng vào 23h30 ngày 28/6, cùng với lễ tiễn quân, chuyến bay mang số hiệu VN68 của Vietnam Airlines đã cất cánh từ Nội Bài, không chở hành khách, mang theo gần 47 tấn hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela cùng trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Vietnam Airlines cho biết tổ bay gồm 15 thành viên, trong đó có 6 phi công, 3 tiếp viên, 2 kỹ sư và 4 nhân viên phục vụ mặt đất, được huy động để bảo đảm chuyến bay vận hành an toàn, đúng tiến độ.

Theo cơ trưởng Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, đường bay từ Hà Nội đi Pháp là đường bay truyền thống của Vietnam Airlines, các thủ tục thuận lợi và phi hành đoàn rất thông thạo. Tuy nhiên, hành trình từ Pháp đi Venezuela rất mới, Vietnam Airlines chưa từng khai thác. Bay qua Đại Tây Dương gió rất lớn, đường bay không cố định, đường bay phải xây dựng riêng từng ngày tùy theo hướng gió, thời tiết và loại máy bay khai thác… đảm bảo chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Việc lên đường đi Venezuela quá gấp, tổ bay chưa kịp chuẩn bị và khi hạ cánh, tổ lái không thực hiện được các ứng dụng tự động mà thao tác phải nhập thủ công, tình huống này có nhiều rủi ro và phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm của phi công.

Năm 2020, Vietnam Airlines từng thực hiện chuyến bay từ Hà Nội tới Vũ Hán, Trung Quốc. Chiều đi, máy bay vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc; chiều về đưa công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước. Chuyến bay sau đó hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn vào sáng 10/2/2020.

Năm 2022, khi xảy ra xung đột tại Ukraine, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không chuẩn bị nguồn lực, xây dựng phương án đưa công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.