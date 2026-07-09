Điều tra 59 lần giao dịch gần 6 tỷ đồng trong hơn 3 tháng: Khởi tối Trần Bảo Chương SN 2002

Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng vụ đánh bạc trên không gian mạng, khởi tố thêm 7 đối tượng sau khi xác định Trần Bảo Chương tham gia 59 lần đánh bạc với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngày 2/7/2026, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án đánh bạc trên không gian mạng đã được khởi tố trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 7 bị can về tội "Đánh bạc".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Trần Bảo Chương (SN 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn Trực Tầm, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) có hành vi đánh bạc trên mạng.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 10/10/2025 đến ngày 25/1/2026, Trần Bảo Chương đã tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngày 9/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương về tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng gồm: Phạm Quang Huy (SN 1990), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1995), Hoàng Khắc Long (SN 1991), Lương Văn Đường (SN 1993), Ngô Văn Tiến (SN 1988), Nguyễn Văn Luân (SN 1995) và Phạm Đức Tài (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên, để điều tra về tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Để góp phần phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, Công an phường Vũ Phúc khuyến cáo cán bộ và người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ, đồng thời tuyệt đối không tham gia hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các trang web hoặc ứng dụng đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định.