Điều tra hàng loạt giao dịch tới 800 triệu đồng, công an bắt Hoàng Tuấn Nhật SN 2004

Lần theo quá trình dịch chuyển dòng tiền sau mỗi giao dịch, công an xác định Hoàng Tuấn Nhật là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện nhiều tài khoản Facebook quảng cáo nhận chuyển, đổi tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn. Phía sau những lời chào mời tưởng chừng thuận tiện là dấu hiệu của một thủ đoạn lừa đảo được tính toán kỹ lưỡng.

Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, tham gia các hội nhóm của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc để tiếp cận người có nhu cầu đổi tiền. Mọi giao dịch đều được thực hiện trên môi trường mạng, gây nhiều khó khăn cho việc xác định danh tính và thu thập chứng cứ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định phương thức hoạt động, làm rõ các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền, đồng thời lần theo quá trình dịch chuyển dòng tiền sau mỗi giao dịch. Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hoàng Tuấn Nhật (sinh năm 2004) là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo; Nguyễn Vũ Kỳ (sinh năm 2002, cùng ở xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển tiền.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Hoàng Tuấn Nhật. Ảnh: CQCA

Theo điều tra, khoảng cuối năm 2025, Hoàng Tuấn Nhật lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tự giới thiệu là người chuyên đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc với tỷ giá cạnh tranh nhằm tạo lòng tin. Khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, đối tượng không thực hiện việc đổi tiền như cam kết mà liên tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi vụ việc, các đối tượng chủ động xóa lịch sử trao đổi trên Messenger, Zalo, Telegram và nhiều ứng dụng liên lạc khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Vũ Kỳ. Ảnh: CQCA

Tuy nhiên, bằng việc kết hợp các biện pháp điều tra trên không gian mạng với việc xác minh dòng tiền và thu thập tài liệu điện tử, lực lượng Công an đã làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại. Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Hoàng Tuấn Nhật và Nguyễn Vũ Kỳ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ những người có liên quan, đồng thời rà soát các bị hại khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.