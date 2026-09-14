2.850 thanh ray đang được tăng tốc lắp đặt trên tuyến LRT đầu tiên tại Việt Nam ở Phú Quốc

Tuyến đường sắt nhẹ (LRT) tại Phú Quốc tăng tốc thi công hướng tới cột mốc lắp đặt 1 km đường ray đầu tiên. Dự kiến trong 6 tháng tới, toàn bộ 17,59 km đường đôi sẽ hoàn tất lắp đặt hệ thống ray, đưa dự án vào nhóm công trình đường sắt đô thị có tốc độ triển khai nhanh nhất Việt Nam.

4.200 tấn ray được đưa ra công trường

Chỉ sau chưa đầy 2 tuần kể từ ngày những lô thiết bị đầu tiên cập cảng, gần 1 km ray khổ tiêu chuẩn 1.435 mm đã được rải xuống nền đường, chuẩn bị cho việc cố định và lắp đặt hoàn thiện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Từng thanh ray dài 25 m, nặng khoảng 1,5 tấn lần lượt được đưa vào vị trí, ghép nối thành những đoạn ray đầu tiên của tuyến LRT. Khi toàn bộ 2.850 thanh được lắp đặt, hơn 4.200 tấn thép sẽ trải dài trên công trường, từng bước định hình một "dải lụa thép" chạy dọc Nam đảo.

Những đoạn ray chính tuyến đầu tiên được lắp đặt trên tuyến LRT Phú Quốc. Ảnh: TDC

Để tuyến đường ấy tiếp tục được nối dài mỗi ngày, riêng phía nhà thầu Việt Nam đã huy động gần 200 kỹ sư, công nhân, chia thành nhiều mũi thi công đồng thời. Nhịp làm việc ấy không gián đoạn ngay cả trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Khi nhiều gia đình bước vào những ngày nghỉ lễ, những tổ lắp ray vẫn bám công trường, từng bước nối dài tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của đảo Ngọc.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiều công nhân đã đăng ký làm việc xuyên lễ để đáp ứng tiến độ dự án. Ảnh: TDC

Một trong những người được điều động tới Phú Quốc trong giai đoạn đó là ông Lê Quý Công, công nhân lắp ray. Với hơn 36 năm gắn bó với ngành đường sắt, ông là một trong những công nhân lành nghề được đơn vị tin tưởng lựa chọn khi dự án bước sang giai đoạn lắp đặt hệ thống ray.

Ông Lê Quý Công (bên trái) được điều động từ Hà Nội tới Phú Quốc để thi công tuyến LRT. Ảnh: Thanh Vũ

Việc huy động những người thợ giàu kinh nghiệm là đặc biệt quan trọng bởi tuyến LRT Phú Quốc sử dụng khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm và ray rãnh 60R2. Đây đều là các tiêu chuẩn quốc tế đã và đang được áp dụng tại đường sắt đô thị Việt Nam.

"Trước khi triển khai, anh em công nhân đều được hướng dẫn kỹ về quy trình, biện pháp thi công và những yêu cầu kỹ thuật riêng của loại ray này. Công việc tuy khó khăn nhưng đồng thời cũng là cơ hội để anh em công nhân lành nghề phát huy nền tảng tích lũy suốt hàng chục năm qua", ông Lê Quý Công hào hứng chia sẻ.

"Căng sức" chạy đua tiến độ

Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray (XL-03), một trong những ưu điểm nổi bật của ray rãnh 60R2 là khả năng tích hợp với cảnh quan đô thị. Sau khi hoàn thiện, phần mặt bằng giữa và xung quanh ray có thể được xử lý đồng mức, kết hợp phủ cỏ tại những khu vực phù hợp, giúp tuyến đường sắt trở nên hài hòa với mỹ quan đô thị.

Yếu tố này có ý nghĩa rất lớn với Phú Quốc, nơi tuyến tàu không chỉ phải đáp ứng nhu cầu vận tải mà còn là cảnh quan của một đô thị du lịch. Bên cạnh đó, ray 60R2 có mặt cắt lớn, khả năng chịu tải và độ ổn định cao. Cấu tạo ray kết hợp với hệ thống kết cấu đường cũng hỗ trợ giảm rung, giảm tiếng ồn và nâng cao sự êm ái khi tàu vận hành.

Cận cảnh loại ray rãnh 60R2 đầu tiên tại Phú Quốc. Ảnh: TDC

"Công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại. Đây cũng là cơ sở để hệ thống đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ APEC 2027", ông Nguyễn Tất Đạt nhấn mạnh.

Tuyến LRT Phú Quốc được khởi công từ tháng 12/2025. Theo kế hoạch, đến tháng 2/2027, toàn bộ phần ray trên nền đường, cầu và hầm phải hoàn tất. Như vậy, nếu tính từ thời điểm chính thức lắp ray vào cuối tháng 8/2026, việc lắp đặt ray sẽ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 6 tháng.

Khổ ray đang được thi công là loại 1.435 mm được sử dụng phổ biến trên thế giới. Ảnh: TDC

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Việt Nam – đại diện liên danh nhà thầu cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống ray đánh giá việc hoàn thành 17,59 km đường đôi, tương đương khối lượng gần 36 km đường sắt đô thị, trong khoảng 6 tháng là một tốc độ "ấn tượng". Thậm chí, nếu quá trình vận chuyển hệ thống ray từ đối tác cung cấp không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dự án còn có thể rút ngắn tiến độ hơn nữa.

Theo kinh nghiệm của liên danh nhà thầu, tại Trung Quốc, một trong những quốc gia sở hữu mạng lưới đường sắt đô thị lớn nhất thế giới, các dự án có quy mô tương tự thường cần khoảng 3 năm để thi công, thậm chí có thể kéo dài tới 5 năm nếu bao gồm các hạng mục đi ngầm.

Tiến độ chuyển biến mạnh mẽ của dự án LRT Phú Quốc được thúc đẩy nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của UBND tỉnh An Giang, Sở Xây dựng tỉnh An Giang và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Phía sau nhịp thi công liên tục đó còn là một hậu phương tài chính vững chắc: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tài trợ vốn cho các tổng thầu, nhà thầu, đồng thời cung cấp trọn gói bảo lãnh, L/C và bao thanh toán, giúp nhà thầu chủ động nguồn lực và bảo đảm tiến độ.

Tuyến LRT Phú Quốc được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 70%, 30% còn lại do nhà đầu tư tư nhân đóng góp. Trong ngắn hạn, tuyến tàu là một mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tương lai, ý nghĩa của công trình còn nằm ở việc Phú Quốc có thêm một phương thức vận tải công cộng khối lượng lớn kết nối trực tiếp cửa ngõ hàng không với vùng đô thị - du lịch phía Nam đảo.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027. Theo quy mô đầu tư xây dựng, tổng số đoàn tàu sẽ được đưa vào vận hành có thể lên đến 14 đoàn tàu cùng một lúc. Trong giai đoạn 1, tỉnh An Giang và Sun Group dự kiến đưa vào vận hành từ 6 - 10 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa, vận hành bằng năng lượng sạch. Toàn tuyến có khả năng vận chuyển tối đa khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ trong tương lai. Khi hoàn thành, tuyến LRT sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Nam đảo xuống còn khoảng 20 phút.