Phía sau những hàng rào thép gai ở một di tích đặc biệt của Phú Quốc

Các chứng tích còn lại tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc (gọi tắt là Trại giam Phú Quốc) vẫn hiện hữu, như một “cuốn sách sống” kể lại những năm tháng không thể nào quên ở nơi đây.
Những dấu tích còn lại ở Trại giam Phú Quốc
Trại giam Phú Quốc được xây dựng trên diện tích khoảng 400ha, nằm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Với gần 500 ngôi nhà, chia thành 12 khu. Trong đó, 2 khu đôi, mỗi khu có 2 phân khu; 10 khu còn lại, mỗi khu có 4 phân khu, gọi theo thứ tự A, B, C, D.
Đến cổng Trại giam Phú Quốc, ngay từ xa, nhiều người sẽ nhận thấy hàng chục lớp hàng rào dây thép gai sắc nhọn, cùng những mô hình phiên bản lính canh cầm súng đứng gác, toát lên vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt.
Xung quanh mỗi phân khu là 4 vọng gác canh giữ 24/24 giờ và 10 vọng gác lưu động.
Trại được bao bọc bởi gần 10 lớp kẽm gai chằng chịt, phía sau là những vọng gác với lính canh cầm súng đứng gác ngày đêm.
Tại đây, nhiều chuồng cọp được xây lên để nhốt các tù binh ngoài trời.
Rất nhiều hình thức tra tấn được áp dụng đối với tù binh, khiến gần4000 chiến sĩ cách mạng hy sinh.
Mặc dù vậy, các đòn tra tấn vẫn không làm lung lay ý chí của các tù binh cách mạng yêu nước. Dưới ngọn cờ của Đảng, các tù binh tìm cách vượt ngục và tiếp tục chiến đấu.
Đã có rất nhiều cuộc vượt ngục bằng cách đào hầm được những người tù thực hiện chỉ với những dụng cụ hằng ngày như cà mèn, thìa, cọc sắt…
Trong đó phải kể đến cuộc vượt ngục sau 6 tháng ròng rã đào, hình thành đường hầm dài 120m, rộng 60cm, đưa 21 chiến sĩ cách mạng thoát ngục vào sáng 21/1/1969.
Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam ở Phú Quốc là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.
Rất nhiều du khách khi đến Phú Quốc đều ghé thăm Trại giam Phú Quốc, một địa danh lịch sử đặc biệt trên đảo.
Những hiện vật lịch sử được lưu giữ tại đây là những chứng tích chân thực về một giai đoạn lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc.
Năm 2015, Trại giam Phú Quốc đã nhận bằng công nhận di tích đặc biệt cấp quốc gia. Những hình ảnh được tái hiện lại bằng mô hình kết hợp những câu chuyện lịch sử đã trở thành một nét riêng mà du khách nào cũng muốn một lần đặt chân đến tìm hiểu.