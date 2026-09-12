Phía sau những hàng rào thép gai ở một di tích đặc biệt của Phú Quốc

Năm 2015, Trại giam Phú Quốc đã nhận bằng công nhận di tích đặc biệt cấp quốc gia. Những hình ảnh được tái hiện lại bằng mô hình kết hợp những câu chuyện lịch sử đã trở thành một nét riêng mà du khách nào cũng muốn một lần đặt chân đến tìm hiểu.