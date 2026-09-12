Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại

Theo Tiền phong
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Sau khi xuất hiện các vết nứt mặt cầu khu vực các khe co giãn, ghi nhận của PV Tiền Phong trong những ngày qua, cầu Đông Kinh đã thực hiện phương án tổ chức lại giao thông, trong đó có biển cấm xe tải qua cầu.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 1.

Cầu Đông Kinh đang thực hiện phương án phân luồng, tổ chức giao thông theo hướng cấm xe tải đi qua.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 2.

Trước đó, đợt mưa lũ của bão số 4 diễn ra trong tháng 8 mặt cầu Đông Kinh bất ngờ xuất hiện các vết nứt ngang, sau đó cơ quan chức năng đã thực hiện phương án phân luồng giao thông cho phù hợp.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 3.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 4.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 5.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 6.

Các vết nứt này nằm ở cả hai chiều cầu, ngay khu vực các khe co giãn

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 7.

Nhiều người dân thường xuyên qua cầu Đông Kinh khi thấy mặt cầu xuất hiện các vết nứt đã tỏ ra lo lắng.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 8.

Ghi nhận giao thông tại cầu Đông Kinh trong những ngày qua, phóng viên thấy rằng, cầu đã được tổ chức giao thông theo hướng cấm xe tải đi lên cầu.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 9.

Trong thời gian bị cấm qua cầu Đông Kinh, xe tải được hướng dẫn đi ra phía đường Chùa Thành hoặc Bà Triệu để qua sông Kỳ Lừa.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 10.

Cầu Đông Kinh có 2 nhịp chính để vượt sông Kỳ Lừa, đợt mưa lũ vừa qua nước sông đã ngập đến sát dầm (sàn dưới) của cầu.

Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại- Ảnh 11.

Cầu Đông Kinh nằm ở trung tâm hành chính Lạng Sơn và nối hai phường Đông Kinh và Lương Văn Chi với nhau.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Lạng Sơn vừa cho biết, việc phân luồng giao thông trên cầu Đông Kinh trong đó có cấm xe tải qua cầu diễn ra thường xuyên. Gần đây cầu có hiện tượng nứt khe co giãn trên mặt cầu nên việc phân luồng, hạn chế phương tiện ô tô qua lại cầu diễn ra đồng bộ hơn.

Theo đại diện Sở Xây dựng, hiện tượng nứt mặt cầu là nứt ở vị trí khe co giãn (vị trí tiếp xúc giữa các nhịp cầu ), không phải là nứt dầm hay mặt cầu nên không đáng lo ngại. Hiện Sở Xây dựng đang giao các đơn vị có liên quan đánh giá, thẩm định và có phương án sửa chữa các vị trí nứt phù hợp.


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