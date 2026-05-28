Chung cư 36 tầng ở TPHCM lại xuất hiện vết nứt mới, cư dân bất an

Gần 1 năm sau sự cố các vết nứt tại chung cư PVC-IC Diamond chưa được xử lý thì nay lại xuất hiện thêm những vết nứt mới

Ngày 28-5, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) cùng các đơn vị phối hợp kiểm tra thực tế tại những vết nứt mới của chung cư PVC-IC Diamond (còn gọi là chung cư Lapen Center, phường Tam Thắng). Đồng thời, địa phương cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng báo cáo vụ việc.

Theo ghi nhận, gần một năm sau sự cố các vết nứt hồi tháng 7-2025, tại chung cư cao 16 tầng này tiếp tục xuất hiện những vết nứt mới. Cụ thể, tại căn hộ số 16.17 xuất hiện tình trạng nứt, tách lớp tường bao căn hộ, có nguy cơ mất an toàn.

Vết nứt mới nhìn từ bên ngoài căn hộ 16.17

Sau phản ánh của người dân, UBND phường Tam Thắng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng công trình. Qua kiểm tra, một số khu vực được đánh giá có dấu hiệu nứt tường, đặc biệt tại căn hộ 16.17 có các vết nứt bong, tróc vữa trát và tách rời tường bao của căn hộ; phía bên ngoài có vết nứt rộng kéo dài. Trong khi đó, các vết nứt cũ từ năm 2025 của chung cư này chưa được xử lý.

UBND phường đã yêu cầu Ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của tòa chung cư phải có phương án gia cố và khẩn trương đưa ra phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn cho chung cư.

Vết nứt mới bên trong căn hộ

Liên quan đến chung cư PVC-IC Diamond, trước đây tại tầng 16 của căn hộ cũng xuất hiện các vết nứt. Sau đó, đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm định và kết luận kết cấu công trình vẫn đảm bảo khả năng chịu lực. Trên cơ sở đó, phường Tam Thắng đã yêu cầu Ban quản trị cùng các đơn vị liên quan khắc phục sự cố, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.