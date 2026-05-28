Hơn 170 đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm sa lưới trên địa bàn TP.HCM

Hơn 170 tên tội phạm ma túy nguy hiểm sa lưới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Cao điểm 45 ngày, đêm, "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030". Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố tiếp tục duy trì trạng thái tấn công mạnh mẽ, không cho tội phạm ma túy có thời gian củng cố, móc nối hoạt động trở lại.

Đêm ngày 09/5/2026, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát, test nhanh, Đội 5, Phòng PC04 phát hiện 01 đối tượng dương tính với chất ma túy. Nhận định phía sau đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên địa bàn. Với phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy”, Phòng PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét để bắt cả đường dây. Các Tổ Công tác khẩn trương triển khai lực lượng ngay trong đêm đấu tranh, khai thác mở rộng, truy xét nguồn cung cấp ma túy cho đối tượng nghiện.

Các đối tượng bị bắt giữ

Với tinh thần “đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa tận gốc”, các tổ công tác đồng loạt ra quân trên địa bàn các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và các tỉnh lân cận, liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy, xóa bỏ nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong các khu dân cư.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, các đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sự mưu trí, dũng cảm và bản lĩnh nghiệp vụ, các tổ công tác của Đội 5 – Phòng PC04 đã nhanh chóng, kịp thời khống chế thành công các đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và thu giữ số lượng lớn ma túy, 02 dao găm, 01 bình xịt hơi cay và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy, mở rộng bắt giữ thêm 08 đối tượng liên quan trên địa bàn Thành phố Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai – TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong quá trình truy bắt các đối tượng, một số cán bộ chiến sĩ bị thương tích nhưng vẫn bám sát, không ngại nguy hiểm, quyết tâm đánh bắt các đối tượng, tiến tới phá án thành công.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường

Kết quả từ ngày 09/5 đến ngày 28/5/2026, chỉ từ 01 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng PC04 đã kiên trì, quyết liệt đấu tranh, truy xét bắt giữ và làm việc 173 đối tượng liên quan. Qua đó đã khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt 05 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy do Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công), Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.

Hiện Đội 5, Phòng PC04 đang củng cố hồ sơ xử lý đối với các đối tượng còn lại, đồng thời tiếp tục truy xét, mở rộng các đầu mối liên quan để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm nguy hiểm này, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự Thành phố, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu phấn đấu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.