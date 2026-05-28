Cầu Long Biên thông xe trở lại, giảm áp lực giao thông hai bờ sông Hồng

Sau 2 tháng sửa chữa, cầu Long Biên thông xe trở lại từ 28/5, góp phần giảm ùn tắc giao thông hai bờ sông Hồng và đảm bảo an toàn cho cây cầu hơn 120 năm tuổi.
Video: Cầu Long Biên thông xe trở lại sau 2 tháng sửa chữa
Sau hơn 2 tháng thi công sửa chữa, cầu Long Biên đã được khôi phục phương án tổ chức giao thông sau khi hoàn tất việc sửa chữa đột xuất phần đường dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ, bảo đảm an toàn giao thông và vận hành tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Từ 0h ngày 28/5, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được lưu thông trở lại trên cầu Long Biên theo cả hai chiều từ Bồ Đề sang Hoàn Kiếm và ngược lại.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hạng mục đường dành cho xe máy, xe thô sơ cùng hệ thống lan can trên cầu Long Biên đã được hoàn thiện sau thời gian thi công.
Cùng với đó, phần đường dành cho người đi bộ trên cầu cũng được thay thế, nâng cấp đồng bộ.
Việc hoàn thành sửa chữa cầu Long Biên góp phần tạo diện mạo khang trang, an toàn hơn cho công trình, đồng thời bảo đảm vận hành tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
“Những công nhân thi công thầm lặng đã góp phần rất lớn để cây cầu có diện mạo mới khang trang, an toàn hơn. Giờ di chuyển trên cầu tôi thấy rất thuận tiện, không còn nhiều ổ gà, xuống cấp và nguy hiểm như trước đây”, chị Lê Thị Tuyết Mai chia sẻ.
Sau khi cầu Long Biên hoạt động trở lại, nhiều người dân đến tập thể dục, tham quan và chụp ảnh check-in với diện mạo mới của cây cầu hơn 120 năm tuổi.
Dù được cải tạo với diện mạo mới khang trang hơn, cầu Long Biên vẫn giữ được vẻ cổ kính và dấu ấn lịch sử đặc trưng của công trình hơn một thế kỷ.
Trong sáng 28/5, lượng lớn xe đi qua cầu Long Biên góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực cầu Chương Dương.
Tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực cầu Chương Dương được cải thiện đáng kể sau khi cầu Long Biên hoạt động trở lại.