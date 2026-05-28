Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân không bán xăng khoáng cùng xăng E10

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định việc chỉ bán xăng E10 không nhằm áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn mà hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Ông Tân cho biết, trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối, kỹ thuật và nguồn cung.

Tuy nhiên, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, nếu duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập như tăng chi phí logistics, tồn chứa, phân phối; gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ; đồng thời làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh.

Đặc biệt, xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.

Việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

Lộ trình chuyển đổi xăng E10 đã có từ lâu

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: “ Lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không thực hiện đột ngột.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu, quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, Bộ cũng sẽ tiếp tục cung cấp thêm các thông tin thông minh bạch để người dân yên tâm sử dụng ”.

Thứ trưởng dẫn giải thêm: Cuối năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50 năm 2025 quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, trong đó có quy định từ 1/6/2026 mặt hàng xăng nhiên liệu sinh học được phân phối trên toàn quốc.

Trước đó, quyết định số 53 năm 2012 của Thủ tướng về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống đã quy định sau thời gian thử nghiệm thì từ ngày 1/12/2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5.

Từ ngày 1/12/2017, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E10.

Thực hiện nội dung này, sau nhiều thử nghiệm, xăng E5 đã được phân phối trên toàn quốc từ 1/1/2018. Thế nhưng lộ trình thực hiện xăng E10 thì vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng để tiếp tục thực hiện.

Do đó, việc chuyển đổi chính thức xăng sinh học (E5 RON92 và E10 RON95) trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 là bước tiếp theo nhằm triển khai thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học theo tinh thần Quyết định 53, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cơ sở pháp lý, đúng với chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền kinh tế xanh, giảm phát thải carbon.

"Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính" , Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ.

Khâu chuẩn bị đã sẵn sàng

Chia sẻ về công tác chuẩn bị nguồn cung xăng E10, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ, đến nay về cơ bản, công tác chuẩn bị đã được triển khai tương đối đầy đủ ở cả 3 khâu gồm nguồn cung ethanol E100, năng lực phối trộn và hệ thống phân phối bán lẻ.

Về nguồn cung ethanol (E100), với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng, thì lượng E100 cần khoảng 100.000 m³/tháng, từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m³/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m³/tháng về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Về năng lực phối trộn, tính đến cuối tháng 5/2026, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học với tổng công suất phối trộn đạt trên 1 triệu m³/tháng, vượt nhu cầu xăng dầu cả nước (khoảng 1 triệu m³/tháng).

Trong đó, có 3 doanh nghiệp, đã được cấp phép phối trộn với công suất khoảng 890.000 m³/tháng và 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 m3/tháng.

Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m³/tháng trong tháng 5 và 70.000 - 90.000 m³/tháng từ tháng 6 khi có yêu cầu.

Hiện, hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường. Việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang E10 chủ yếu là nâng cấp, điều chỉnh vận hành, không đòi hỏi đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn. Về cơ bản, hạ tầng phân phối tới người dùng đã sẵn sàng thực hiện lộ trình.