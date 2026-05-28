Thủ quỹ Nguyễn Thị Giang SN 1984 lĩnh án 15 năm tù

TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức xét xử sơ thẩm vụ tham ô hơn 9 tỷ đồng tại Công ty TNHH Gas Venus, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Giang 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo thông tin tư Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 27/05, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Gas Venus.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1984, nơi thường trú: Tổ dân phố Nghĩa Vy, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4 điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Phiên xét xử sơ thẩm sáng 27/5

Bị cáo Nguyễn Thị Giang là Thủ quỹ của Chi nhánh Công ty TNHH Gas Venus - Nhà máy triết nạp Gas dân dụng và công nghiệp tại Bắc Ninh, đã có hành vi "Tham ô tài sản" của Công ty với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, lực lượng Cảnh sát Bảo vệ Trại tạm giam số 1 - Công an tỉnh, đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng tham gia Bảo vệ phiên tòa, giữ gìn trật tự tại phiên tòa, bảo đảm an toàn cho Hội đồng xét xử, bị cáo và những người tham dự phiên tòa.

Phiên tòa đã diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn, các hoạt động của Hội đồng xét xử và tổ chức, cá nhân có liên quan diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng mất an ninh trật tự và hành vi gây rối, phá hoại...

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Giang 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Kết thúc phiên tòa, công tác bàn giao, áp giải các bị cáo về Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh đảm bảo tuyệt đối an toàn.