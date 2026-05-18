Vụ bảo mẫu bạo hành khiến bé trai 13 tháng tuổi tử vong: Nguyễn Thị Quyên lĩnh án 20 năm tù

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú tại phường Cẩm Thành, TP.Quảng Ngãi) về tội "Giết người" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bản án là hệ quả tất yếu cho tội ác tước đoạt sinh mạng của một cháu bé mới 13 tháng tuổi.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, sáng ngày 16/7/2025, cháu trai L.A.K (13 tháng tuổi) được mẹ đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên trực tiếp trông giữ. Điều đáng nói, đây là cơ sở hoạt động tự phát, không được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thị Quyên tại phiên toà

Sau bữa ăn sáng, thấy cháu K. quấy khóc, Quyên bế cháu vào phòng nghỉ. Do cháu bé vẫn tiếp tục khóc, không kiềm chế được cơn tức giận, Quyên đã bế và ném mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà rồi đi ra ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, khi quay lại phòng và thấy cháu K. đang bò ra ngoài, Nguyễn Thị Quyên tiếp tục thực hiện hành vi nhẫn tâm: bế bổng cháu lên và ném mạnh xuống nệm dưới nền nhà. Cú ném thô bạo khiến đầu cháu bé va đập mạnh. Ngay sau đó, cháu K. có biểu hiện nôn ói, tím tái và co giật. Lúc này, Quyên mới hô hoán và đưa cháu đi cấp cứu. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 5/8/2025, cháu K. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa xét xử, trước chứng cứ rõ ràng, bị cáo Nguyễn Thị Quyên thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội.

Toà tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Quyên 20 năm tù giam về tội "Giết người"

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Quyên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ vô tội, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự mà còn gây phẫn nộ trong dư luận.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên 20 năm tù giam về tội "Giết người". Đây là bản án thích đáng, nhằm cách ly kẻ thủ ác ra khỏi đời sống xã hội và răn đe chung cho toàn xã hội.

Vụ án đau lòng trên là lời cảnh báo đắt giá đối với những hành vi bạo lực, sự thiếu kiềm chế cảm xúc và mất nhân tính trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ nhỏ. Mọi hành vi bạo hành, xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của trẻ nhỏ đều sẽ phải trả giá đắt bằng những bản án nghiêm khắc trước pháp luật. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông báo động đỏ về công tác quản lý, giám sát các cơ sở giữ trẻ tư nhân, tự phát, không phép trên địa bàn. Qua vụ án này, các bậc phụ huynh cần hết sức tỉnh táo, thận trọng khi lựa chọn nơi gửi gắm con em mình.