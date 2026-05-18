Bắt Phan Tiến Phát SN 1993, thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt cùng 5 thẻ ngân hàng

Chiều 18/5, Công an TP.HCM đang tạm giữ Phan Tiến Phát (SN 1993, trú xã Hoà Khánh, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 7h50 ngày 17/5, Công an phường Thủ Dầu Một tiếp nhận tin báo của bà Phan Ngọc Trinh trình báo bị đối tượng đột nhập nhà và trộm nhiều tài sản có giá trị. Tài sản bị mất gồm: 150 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 13 Promax, giấy tờ tuỳ thân, 5 thẻ ngân hàng…

Nhận tin, Công an phường Thủ Dầu Một phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nghi can gây án là Phan Tiến Phát.

Khoảng 16h30 cùng ngày, trinh sát bắt giữ Phát khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM và thu giữ được vật chứng gồm điện thoại di động iPhone 13 Promax 128GB và tiền mặt.